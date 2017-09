Ne, Vuelta ještě není rozhodnutá. I Froome to už po dvanácté etapě ví

VIDEO: Footage of @chrisfroome's crash during Stage 12 by podcast listener Eric?? #LaVuelta2017 #LaVuelta #Vuelta #ciclismo #LesRP #froome #TeamSky https://t.co/UOWMiDYm7E Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

Footage of @chrisfroome's crash during Stage 12 by podcast listener Eric #LaVuelta2017 #LaVuelta #Vuelta #ciclismo #LesRP #froome #TeamSky https://t.co/UOWMiDYm7E