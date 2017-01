Volejbalové Ústí nad Labem dál úpí. Už nám haraší, vidí kouč Brom

Jediná, navíc jen dvoubodová výhra nad Benátkami ze čtrnácti pokusů, to je žalostná bilance Ústí. Zvlášť když právě předposlední Benátky už mají o 10 bodů víc.

„Nejhorší je pro mě přefiltrovat chyby. Věděl jsem, že je budeme dělat, ale zas takové jsem nečekal. Sráží nás to, je to vidět,“ zoufá si Brom. „Když je tým pod tlakem, nedokáže se z toho dostat.“

Snahu prý hráčům upřít nemůže. „Porážky vadí všem, mně dvojnásobně. Vím, že tady nemám šest mistrů světa, ale panika je na můj vkus velká. A chyby v koncovkách setů tým potápějí a srážejí dolů.“

„Čím víc trénujeme, tím jsme horší,“ posteskl si respektovaný expert Brom nedávno. „Kluci jsou poctiví v tréninku, tam je všechno absolutně v pořádku. Co mají v hlavách, je věc jiná. Snažím se, jedu dvakrát tolik než jinde, kluci jsou trénovatelní. Ale abychom to přenesli do zápasů, to naráží na zkušenost, kvalitu a rutinu. Nejsou vyhraní.“

Aby Ústí oprášilo pověst volejbalové bašty, z gruntu přestavělo svůj tým, nakoupilo cizince a přivedlo trenéra, který má jako hráč a trenér 12 mistrovských titulů. Jenže porážky se do volejbalistů hluboko zakously. „V koncovkách si nevěří,“ pozoruje Brom. „V palici už to haraší a chybí nám lídr, který by to vzal na sebe a my se o něj mohli opřít.“

Brazilec Zé už je fuč, nepřesvědčil, z cizinců zůstali Američan Nadazdin a Australan Boehm. Další posila zpoza hranic už nepřijde. „To jsem zavrhnul. Malá šance je i na hráče z Česka,“ připouští šéf klubu Miroslav Přikryl, že si současný kádr musí poradit sám. „Je to dané penězi, a když prezident klubu řekne, že něco nejde, jako trenér to akceptuji,“ nevzpouzí se Brom.

Probudit odpadlíka extraligy pokutami? K tomu Přikryl zatím sáhnout nehodlá. „Nemyslím, že by nám to výrazně pomohlo. A chceme nechat standardní úroveň vztahů klub - hráči,“ objasnil. „Můžeme se o nějakém pozastavení části výplat bavit třeba až od příštího měsíce, když se vyjasní naše pozice v extralize. Bude se to odvíjet v době, kdy bude zřejmé, že jsme nesplnili výkonnostní cíle. I hráči odsouhlasili, že to je záchrana soutěže.“

Baráž je čím dál blíž, vždyť Ústí ruplo už devětkrát v řadě. V sobotu doma vyzve České Budějovice.

„Pevně doufám, že se ještě zvedneme. Musíme naše výkony stabilizovat, jak jednotlivců, tak celého týmu. A ne abychom dostali čtyři body za sebou a zase absolutně padli. Tohle nás trápí a nejde to natrénovat,“ vadí Bromovi. Ale motivaci má pořád: „Jsem v Ústí rád, to říkám otevřeně. Souhlasil jsem s tím, co mi řekl prezident klubu, jací tady budou hráči. Jen jsem myslel, že je posunu výš, než jsou. Snad to ještě přijde.“