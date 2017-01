Šťastná třináctka. Volejbalové Kladno drtí extraligu

Pondělní výhra 3:1 nad ČZU Praha byla už třináctá v řadě. Famózní kladenská jízda vynesla týmu jasné vedení v tabulce a nečekanou roli favorita na titul.

„Zlato? Na začátku sezony jsme s městem a partnery vytvořili plán. Na titul je v něm pomýšleno až asi za dva roky. Teď bych chtěl vybojovat jakoukoliv medaili,“ přeje si kladenský kouč Milan Fortuník.

Moc dobře ví, že nynější ovládnutí tabulky ještě nic neznamená. Play-off bude novou soutěží, je nutné být ve střehu. Proto i přes samé výhry neváhá také kritizovat.

„Chyběly mi tam emoce,“ hlásil třeba po pondělním vítězství nad ČZU. „Chceme, aby každý, kdo je na hřišti, byl co nejvíce zažraný do hry. A hlavně ve druhém setu mi to tak moc nepřipadalo.“

Kladno poskládalo opravdu zajímavý mix hráčů. Přivedlo reprezentanta Adama Zajíčka, momentálně nejlepšího blokaře extraligy. V kádru má i kvarteto cizinců, kteří přispívají k pestrosti herního projevu.

„Máme dva Nizozemce, van Haarlema a Sparidanse. Ti jsou špička, reprezentanti. Fin Hietanen nám přinesl zkušenosti, Dillien hodně pomáhá při střídáních,“ vypráví Fortuník. „A Zajíček, ten má pro nás obrovský přínos. Adama jsem znal z juniorské reprezentace, kde byl kapitánem, a proto jsem ho chtěl angažovat. I přes svůj mladý věk už má dva tituly.“

Cizinci musí na testy

Při získávání zahraničních posil musí jít zájemce mnohokrát do rizika. Manažeři nabízejí různé kusy, jejichž forma bývá nečitelná. Fortuník má svůj systém.

„Vždy chci, aby hráč přijel na testy, i když je to hvězda. Dáváme pak do smluv různé prémie za postup a tak. Ale nikdy bych nevzal volejbalistu, který by mohl finančně ohrozit existenci klubu,“ podotkl zkušený kouč.

Vrcholový sport se v Kladně ještě nedávno pyšnil skvělým zastoupením místních klubů. Hokej, fotbal, volejbal...

Jenže všechna tahle sledovaná odvětví se postupně z nejvyšších soutěží poroučela, až se volejbalisté loni do extraligy vrátili a nyní by si mohli nárokovat postavení kladenského sportu číslo 1.

Fortuník je však opatrný. „Kladno je hokejové město. Ačkoliv Rytíři jsou jen v první lize, je to tu takové náboženství. Ale diváci si na nás začínají zvykat a chodí jich více a více,“ těší ho.

Kladno teď čeká další ostrý test. Svou vítěznou šňůru bude natahovat na palubovce Liberce, loňského mistra.

„Jsme v klidu, už máme jisté play-off, můžeme se soustředit také na Český pohár,“ nastiňuje Fortuník další metu.

Tak snad se alespoň na jedné frontě zadaří...