Prostějovské volejbalistky se dostaly v Lize mistryň do skupiny

Loni prostějovský tým po změně systému elitní klubové soutěže musel absolvovat v kvalifikaci dokonce dvě kola a přes polský celek Dabrowa Górnicza se do hlavní skupinové fáze nedostal. Po osmi letech tak v Lize mistryň Hanačky chyběly.

„Letos se přihlásilo méně družstev a nepřihlásily se týmy z Ázerbájdžánu a Německa, proto jsme se v rankingu dostali nahoru a rovnou do skupiny,“ řekl prostějovský kouč Miroslav Čada ČTK. „Budeme mít i čas na přípravu. Po mistrovství Evropy přijdou hráčky v polovině října, Liga mistryň začne 13. prosince,“ dodal Čada.

„Je dobře, že se náš tým dostal do hlavní soutěže, máme jistotu šesti kvalitních zápasů. Zajímavostí je, že v kvalifikaci je třeba loňský vítěz Champions League z Turecka VakifBank Istanbul, který skončil ve své soutěži až třetí. Pro Prostějov bude skupina v tomto systému extrémně náročná, postup by se téměř rovnal zázraku,“ odhaduje prostějovské libero Julie Kovářová.

V Lize mistryň i Lize mistrů je vždy 12 klubů nasazených, o zbývající místa v hlavní soutěži se hraje ve dvoukolové kvalifikaci. Českobudějovický Jihostroj začne ve Finsku 8. listopadu, odvetu bude hostit o čtyři dny později. Poté budou rozlosovány skupiny.

„Mužstvo Sastamala je určitě velmi silné, pokud vyhrálo finskou ligu. Jeho kompletní složení ještě neznám, ale tuto sezonu bylo složeno z finských reprezentantů, které jsme mohli vidět na kvalifikaci o mistrovství světa v Karlových Varech, a několika cizinců, třeba z Austrálie a USA. Je jasné, že družstvo se ještě posílí, pokud chce stejně jako my postoupit do hlavní fáze. Nebude to vůbec jednoduché, postup vidím tak 50:50,“ řekl kouč René Dvořák spolupracovníkovi ČTK.

Atraktivního soupeře dostaly v Poháru CEV volejbalistky Olomouce. V listopadu v souboji národních vicemistrů sehrají dvojzápas se Stuttgartem, kterému ke stříbru v bundeslize pomohla reprezentační smečařka Michaela Mlejnková. KP Brno los stejné soutěže přidělil poraženého z kvalifikace Ligy mistryň.

V mužském Poháru CEV se Kladno o postup do osmifinále utká rovněž v prosinci s rumunským celkem Arcada Galati, Liberec čeká na účastníka kvalifikace Ligy mistrů.

Jako první z českých klubů začnou volejbalisté Brna už ve 2. kole Vyzývacího poháru na konci listopadu. Soupeřem jim bude chorvatská Kaštela, v případě postupu pak Charkov. Karlovarsko začne o kolo dále proti Mladosti Záhřeb. Hráčky Ostravy si počkají na lepšího z dvojice Osijek - Schwechat.