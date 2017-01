Volejbalisté Zlína musí zabrat. Jinak se jim vzdálí play-off

Teď zvláště. Moravští rivalové jsou přímými konkurenty v bitvě o play-off, kam postoupí osm nejlepších. A Zlín ztrácí z deváté pozice na sedmou Ostravu čtyři body.

Pokud by Zlín derby nezvládl, mohl by pod sebe dostat reálně už jen osmou Odolenu Vodu. Navíc by se musel ohlížet na dvojici pronásledovatelů - Benátky nad Jizerou, ČZU Praha.

„Všichni ví, o co a proč hrajeme. Extraliga je profesionální soutěž profesionálů. Hráči si to uvědomují,“ pronesl Macek.

Forma ani výsledky letošních vzájemných zápasů však jeho celek nefavorizují. V generálce na extraligový mač podlehl Zlín doma s Ostravou ve čtvrteční pohárové odvetě 2:3 a prohrál tak se Severomoravany i třetí zápas aktuální sezony.

„Je to pořád obehraná písnička. Soupeř nás porazil servisem v obou venkovních zápasech i v tie-breaku poháru,“ shrnul Macek příčiny zlínských nezdarů.

Jeho tým v poháru doplatil na svoji momentálně největší neřest - nezvládnuté koncovky dobře rozehraných setů. „Zasekneme se v jednom postavení a nedokážeme se v něm oprostit od triviálních chyb,“ podotkl Macek.

Z formy jsou navíc klíčoví borci. Ve statistice nejvíce bodujících hráčů extraligy je zlínské duo Kostoláni - Kolář v elitní desítce, jenže kapitán Kolář v novém roce herně strádá. „Potřebujeme, aby se sešli dohromady,“ přeje si Macek.

Zápas v přímém přenosu stanice ČT sport začne v 18.05 hodin a poprvé ve zlínské hale se uskuteční v novém aranžmá po vzoru reprezentačních duelů. Diváci se mohou těšit na soutěž v podání o dárky, podařené akce můžou sledovat na velkoplošné obrazovce.