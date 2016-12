Trenér volejbalistů Liberce: Kvalita lídra italské ligy je obrovská

S Civitanovou hrála Dukla i v minulém ročníku LM a ve dvou zápasech nezískala stejně jako teď ani set. „Civitanova je aktuální lídr italské ligy, takže její kvalita je obrovská a kvalitativní level je oproti nám samozřejmě výš. O tom svědčí, že i když točili se sestavou, tak reprezentanta jedné země střídal člen národního týmu jiného státu. Bylo by asi velké překvapení, kdybychom tam vyhráli nebo bodovali,“ tvrdil Michal Nekola, kouč Liberce. „Museli bychom hrát na hranici rizika a ještě by nám to muselo všechno vycházet. A to se nesešlo.“

V prvním setu vedla Dukla nad týmem, který v minulé sezoně Ligy mistrů skončil třetí, 8:7, ale pak po sérii servisů bývalého italského reprezentanta Jiřího Kováře, rodáka ze Zlína, Civitanova vývoj otočila. Druhý set měl jasný průběh a Liberec na soupeře nestačil, ve třetí sadě naopak český šampion dlouho vedl, naposledy 17:15, ale set nezískal.

„Kromě druhého setu, ve kterém nás Civitanova mačkala, tak v prvním a ve třetím jsme drželi do stavu okolo šestnácti bodů krok. Pak ale soupeř vždy přidal na servisu a my jsme se rázem těžko prosazovali proti jejich obraně, kterou mají výbornou,“ popsal Nekola. „Nám se celkově, bohužel, nedařil servis tak, jak doma proti Rzeszówu.“

Třetí zápas ve skupině čeká Duklu doma opět v hokejové Home Credit Areně ve středu 18. ledna, kdy přivítá německý celek Berlín Volleys. Nejbližší soutěžní zápas odehrají volejbalisté Liberce 7. ledna doma v extralize proti Zlínu.