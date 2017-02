Volejbalisté Liberce musí po berlínské porážce přepnout na extraligu

„Hráči Berlína potvrdili tu svoji velkou kvalitu, kterou ukázali už u nás. Předváděli výborný servis a pak skvěle bránili, protože my jsme se z vysokých balonů těžko prosazovali. Byl to hodně podobný zápas,“ popsal Michal Nekola, liberecký kouč. „Sice jsme o něco lépe podávali než doma, ale přesto to nestačilo.“

Berlín se drží v čele tabulky o bod před druhou italskou Civitanovou a už o šest před polským Rzeszówem, Liberečtí jsou ve špičkové konkurenci se ziskem jednoho bodu poslední.

V základní sestavě Dukly už se objevili po vyléčení těžkých dlouhodobých zranění kolen blokař Veselý i smečař Kriško. „Sezona začíná vrcholit a už je potřebujeme dostat pořádně do hry. A zápas Ligy mistrů proti Berlínu byla pro ně vynikající zkouška a pravý křest ohněm. Za prvé, jestli vydrží zdravotně odehrát celé utkání, a za druhé, jestli už jsou na tom herně tak, aby nám pomohli dál. Jsem rád, že oboje zvládli a můžeme s nimi naplno počítat,“ potěšilo Nekolu stejně jako to, že se zápas odehrál hale Maxe Schmelinga v parádní atmosféře, kterou vytvořily tři a půl tisíce fanoušků. „Byla to velká show pro lidi.“

Z Ligy mistrů však musí volejbalisté Dukly rychle přepnout na domácí extraligu. Kvůli nabité termínové listině je už v sobotu, dva dny po souboji v Berlíně, čeká zápas 17. kola na palubovce osmé Odoleny Vody. Liberečtí jsou zatím v tabulce v roli obhájců titulu až pátí a nutně potřebují zvítězit za tři body.