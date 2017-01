Teorie velkého třesku v Ústí selhala. Vodvárka: Leze mi to na nervy

Vršíte porážky, soupeři utekli. Jak moc je to ubíjející?

Každému leží v hlavě, že je 14 .kolo a my vyhráli jediný zápas za sezonu a ještě za dva body. Je těžké se z toho vyhrabat. Pro mě osobně to je hrozné, protože nesnáším prohry. Leze mi to na nervy, jsem z toho nešťastný. Snažíme se to všichni změnit, bohužel to zatím nefunguje, jak bychom chtěli. Doufám, že se to zlepší. Ještě pořád věřím.

V čem je problém?

Zápasy si prohráváme sami. Třeba naposledy s Příbramí. Skvěle nám vyjde 1. set, jenže pak zničehonic přestaneme hrát a získáme jen 12 a 14 bodů... Hodně se to odvíjí od naší přihrávky, jsme zakřiknutí. Nemůžeme se z toho dostat, máme tu sérii hodně v hlavách.

Kam máte podle kádru patřit?

Věřím, že jsou tady hráči, abychom se zvedli z posledního místa. Jen potřebujeme dostat trochu sebevědomí a naučit se vyhrávat, hráčská kvalita není tak špatná. Hrát dobře, můžeme pomýšlet na 8. až 10. místo, možná i výš.

A co když se nenastartujete?

Bojím se toho hodně, přiznávám. Ale půjdeme zápas od zápasu, v sobotu máme doma České Budějovice a může se stát cokoli.

Zvedla se extraliga, že ani třesk v kádru nepomohl ke zlepšení?

Myslím, že se zkvalitnila, je hodně vyrovnaná. My jsme sice poslední, ale nejsou to od nás odevzdané zápasy. Něco málo nám chybí, abychom se vyškrábali ze dna.

Co to je?

Musíme jednoznačně zlepšit přihrávku, tam je náš základní kámen úrazu, nemáme totiž kovaného přihrávače. Lidi, kteří tady neměli být od přihrávky, teď jsou hlavní přihrávači. Myslím, že to nezvládáme tak, jak bychom chtěli.

Jak zapadly zahraniční akvizice?

Počítalo se, že budeme mít silného univerzála z Brazílie, jenže přišel nepřipravený, asi mu nesedlo ani prostředí. Nepovedlo se to. Musely se hledat alternativy. Na pozici univerzála se našel Australan Boehm, hraje velmi slušně. Američan Nadazdin to má nahoru dolů, jeden set je skvělý v útoku, na přihrávce se s tím pere; každý tým po něm jde, hledají ho. Možná tápeme trochu i v souhře, ještě tam úplně není.

Je baráž letos velkým strašákem?

V 1. lize jsou Beskydy, soutěž vedou a mluví se, že jsou silné. Mají v plánu jít nahoru. Už proto je dobré, abychom se zvedli.