Z kanceláře proti hvězdám. Vzhlížím k nim, říká volejbalista Muroň

Za lístek na běžný extraligový zápas zaplatíte přes stovku, ale na špičkový evropský klub zadarmo? Brněnští volejbalisté chtějí, aby je od 18.00 proti Tours hnala bouřlivá kulisa. Z domácí haly v Kounicově ulici, která nesplňuje parametry pro evropská utkání, se přestěhovali do Vodovy ulice. Nové prostředí si otestují až dnes dopoledne. „Vyzkoušíme si servis a nahrávku, orientace nebude snadná,“ říká brněnský kouč Ondřej Marek. Pokud by domácí favorita zdolali, byla by to senzace. „Neděláme si iluze. Bude to dobrá škola a příprava pro zbytek sezony.“