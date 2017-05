Skončí prostějovské kralování? Finále volejbalistek jde do finiše

Ohromný náboj, dramatičnost, velké zvraty i rivalita dvou sousedních měst. Letošní boj o titul v extralize volejbalistek vybízí k vzletným příměrům o Hanácké válce či třeba Sérii desetiletí. Finále mezi Olomoucí a Prostějovem má zkrátka vše. Tedy chybí tu ještě ta poslední věc – vítěz.

Rozhodne se dnes odpoledne v Prostějově, pátý zápas začíná v 17 hodin. „Ukáže se psychická odolnost a rozhodne, jak kdo unese tlak,“ má jasno trenér Prostějova Miroslav Čada.

Jeho tým si v tomto prošel velkou zkouškou, do čtvrtého zápasu nastupoval s vědomím, že porážka znamená konec nejen v boji o titul, ale i osmileté nadvlády v soutěži. Přesto dokázal v bouřící hale Univerzity vyhrát 3:0. To posílí sebedůvěru. „Nedá se říct, že bychom najednou byli psychicky nějak nahoře. Samozřejmě u soupeře bude určitě panovat zklamání, když to měli doma na rozhodující zápas. Ale veškeré prognózy, které se ukazovaly, tak neplatí, to ukáže samotné utkání. Nějaká pravidla doma-venku také neplatí, protože oba týmy doma prohrály i vyhrály,“ připomíná zkušený kouč.

Naopak vysokoškolačky se musí vyrovnávat s bolestným zážitkem. Před začátkem čtvrtého utkání věděly, že mají titul na dosah. Někde v hale už musel být připravený pohár, jen pro ně. U hřiště postávali distingovaní muži ve slavnostních oblecích v čele se šéfem svazu Zdeňkem Haníkem, připravení rozdávat medaile, kdyby finále skončilo. Tohle všechno musely olomoucké volejbalistky vnímat a zároveň se přesvědčit, že porážkou nejsou o nic dál od vysněného titulu než předevčírem. Stále jim chybí jen ta jedna výhra.

„Mrzí to, ale nejsme v žádné nevýhodě. V Prostějově už jsme vyhrály první zápas série 3:2. Pak jsme sice prohrály 0:3, ale nezlomilo nás to,“ připomíná olomoucká nahrávačka Katarína Dudová. „Situace se opakuje a my si do Prostějova věříme. Bude to nový zápas, nový den a uděláme všechno pro to, abychom vyhrály,“ tvrdí odhodlaně.

Navíc Olomouc už letos několikrát ukázala, že venkovní zápasy umí zvládnout. V Prostějově tuto sezonu vyhrála kromě finálové série jednou i v nadstavbě a psychickou odolnost ukázala také v semifinále s Ostravou, které ukončila dvěma výhrami právě na hřišti soupeřek.

Čada: Vůbec si to neužívám

Oba týmy se utkaly ve finále i před rokem, tehdy však Prostějov věren své hegemonii nedovolil soupeři ani set a trenér Teplý vysvětloval, že svůj boj vyhrály vysokoškolačky v semifinále s Ostravou a na víc už neměly. Rozložení sil bylo jiné, o to zajímavější z pohledu fanoušků je letošní finále. Důstojný vrchol celé soutěže.

„Musím říct, že já si to tedy vůbec neužívám, je mi z toho někdy špatně,“ přiznal s úsměvem trenér Čada, který byl na začátku března k týmu povolán zpět. „Spadl jsem do toho během sezony, takže jsem se to dlouho snažil řešit s nadhledem, ale člověku to nedá. Přece jen se hraje o hodně, navíc jsem v ambiciózním klubu, takže tam to nejde nějak zlehčit a pořád vidím možné důsledky, kdyby se to nepovedlo,“ přiznal.

V tom může mít Olomouc výhodu. Před sezonou si trenér Teplý přál rivala potrápit víc než loni, takže z tohoto pohledu má plán dávno splněný. „Co si budeme říkat, my nejsme favoriti, můžeme jen získat. Dvakrát jsme to potvrdili v tie-breaku, tam jsme ukázali svoji sílu, protože tie-break je o tom, kdo to lépe zvládne v hlavách. Nejdeme do toho, že bychom mohli prohrát, ale jdeme do toho s tím, že se pokusíme zvrátit zápas na naši stranu,“ prozrazuje Dudová kouzlo vítězných pátých setů.

Psychika, silná hlava a odolnost vůči tlaku. Právě to bude rozhodovat. „Je to nula nula, začíná se od začátku a záleží na tom, kdo se víc podělá,“ líčí otevřeně libero Prostějova Julie Kovářová. „Kdo zvládne první set, může se trošičku zklidnit a pak už se hraje o hodně lépe,“ dodává. Tak kdo to tedy bude?