Po školení od Kazaně chtějí olomoucké volejbalistky v derby trápit lídra

Tehdy Olomouc své rivalky doslova zmrazila, protože v hale bylo pouhých třináct stupňů. „V tak strašné zimě jsem se bál zranění a největším kladem zápasu bylo, že se nikomu nic nestalo,“ oddechl si prostějovský trenér Peter Goga.

Zatímco pro jeho tým šlo o první zápas od 20. prosince, Olomouc je v zápřahu. Mezi vánočními svátky odehrála dvě utkání středoevropské ligy MEVZA a ve středu zápas poháru CEV s ruským Dynamem Kazaň. Navzdory porážce 0:3 vysokoškolačky věří, že jim školení od týmu světové špičky pomůže.

„Proti takovému soupeři ze sebe vydáte všechno. Hrály jsme naše nejmožnější maximum, i když jsme udělaly i spoustu chyb. Ale bylo to dobré,“ hodnotila smečařka univerzity Monika Dedíková, která se na síti musela vyrovnat s bezmála dvoumetrovými blokařkami. „Jezdíme na turnaje do Běloruska, kde pravidelně hrajeme proti Jekatěrinburgu, a tam jsou tak vysoké hráčky taky. Ve výšce byl největší rozdíl a naše útoky určitě nebyly tak efektivní jako Dynama, ale v poli jsme hrály srovnatelně,“ cenila si.

„Kdybychom s tak vysokým soupeřem hrály častěji, měly bychom to pak mnohem jednodušší proti týmům, se kterými hrajeme celý rok,“ přidala druhá olomoucká smečařka Martina Michalíková.

Pokud by se univerzitě povedlo zopakovat stejný výkon – alespoň co do odvahy – i v Prostějově, mohl by se zápas protáhnout i na víc než jen tři sety, jako to bylo v prvním letošním souboji v Olomouci. „S Kazaní jsme hráli bez zábran, ale proti Prostějovu bude nervozita asi větší, už o něco půjde. Ale pokud podáme podobně kvalitní výkon, můžeme je potrápit,“ věří olomoucký trenér Jiří Teplý.

Prostějovské šampionky půjdou do utkání s klidem, po jedenácti kolech mají plný počet bodů a celkem ztratily jen pět setů. „Nastoupí proti sobě dvě vedoucí družstva soutěže a fanoušci se mohou těšit na atraktivní souboj. Věříme, že si cestu do hlediště najde co nejvíc diváků. Náš cíl je jasný: předvést kvalitní výkon, pokud možno bez větších výpadků. A samozřejmě zvítězit co nejvyšším rozdílem,“ prohlásil pro klubový web prostějovský kouč Peter Goga.