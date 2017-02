Olomoucké volejbalistky uspěly proti Ostravě. Uhrají si druhé místo?

Jasná výhra 3:0 se přitom začala rodit už ve čtvrtek na severu Moravy. Oba rivalové se totiž potkali v Ostravě v úvodním semifinále českého poháru a v pěti setech ho ovládli hosté. „To nás nakoplo, protože v Ostravě už jsme dlouho nevyhráli,“ přiznal trenér vysokoškolaček Jiří Teplý.

V sobotní extraligové repríze byl vyrovnaný jen první set, který získaly domácí Hanačky těsně 25:22. V polovině druhé sady se hosté začali vytrácet. „Rozdíl byl v servisu, domácí nás strašně zatlačili. A my jsme docela hořeli na příjmu,“ všiml si kouč Ostravy Zdeněk Pommer.

Tři body posunuly na druhé místo vysokoškolačky, ty navíc mají dva zápasy k dobru. První už zítra v Praze na Olympu a základní část dohrají se Šternberkem. „Pokud v těchto zápasech splníme, co se od nás čeká, měly bychom druhé místo uhrát,“ věří Jana Napolitano Šenková.

Zkušená smečařka v posledních dnech posílila olomoucký tým společně s bývalou mistryní Itálie Ivanou Mifkovou. I to může být výhoda v dostizích o druhé místo. „Mají velmi kvalitní kádr. Ale my se musíme koukat na sebe, na náš výkon. Nemůžeme tomu tak podléhat,“ zdůraznil Pommer, kterého sobotní výkon rozladil. „Každá hráčka si to musí přebrat sama a začít víc bojovat.“

Vysokoškolačkám pomáhají i zkušenosti s mezinárodním volejbalem, jež nasbíraly v poháru CEV a také ve středoevropské lize, kterou hrají jako jediný český tým. „Věřím, že nám velké herní zatížení a těžké kvalitní zápasy prospívají. Navíc teď máme psychickou výhodu i do semifinálové odvety v poháru,“ cítí Teplý před čtvrtým letošním soubojem, který přijde v sobotu.

A určitě nebude poslední, znovu se oba rivalové střetnou v nadstavbě a pravděpodobně i v boji o finále play-off.