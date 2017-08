Finger věří v postup ze skupiny na ME a vyhlíží italské angažmá

Národní tým v úterý ráno odjel autobusem z Jablonce do polského Štětína, kde se hráči v pátek utkají ve skupině se Slováky a po nich s Němci a Italy. „Jsme dobře připraveni a věřím, že to ukážeme hned proti Slovákům,“ řekl Finger ČTK.

Češi na předchozích dvou šampionátech v letech 2013 a 2015 nevyhráli ani zápas a s turnajem se rozloučili hned po duelech ve skupině. „Náš tým kvalitu má, máme šanci postoupit ze skupiny,“ věří Finger. Právě hned první zápas se Slováky bude podle něho rozhodující. „Na Slováky myslím umíme, tak je šance veliká. Měsíc a půl se moříme, ničíme a potíme se, tak doufám, že to bude mít výsledek,“ dodal.

Reprezentaci dva a půl měsíce před mistrovstvím Evropy opustil španělský kouč Miguel Falasca. „Jeho odchod nás překvapil, ale odůvodnil to racionálními důvody, tak jsme to pochopili,“ podotkl Finger. Z pozice asistenta se pak do role hlavního trenéra posunul Michal Nekola. „Takže to pro nás nebyl tak velký skok,“ řekl.

Změnu udělal i sám Finger. Po sezoně ukončil působení ve Friedrichshafenu. „Potřeboval jsem se posunout dál. Potřeboval jsem výzvu,“ vysvětlil, proč odchází právě za Falascou do Monzy, která hraje v Serii A1. „Jsem fakt natěšený a plný očekávání. Chci se prosadit do vyšší ligy volejbalu,“ řekl odhodlaně.

Angažmá ve Friedrichshafenu si ale pochvaloval. Klubu pomohl vyhrát bundesligu, pohár a nakonec i Superpohár. „Byl to perfektní mezistupeň z české ligy jako první klub na rozkoukání a nabrání zkušeností,“ řekl někdejší hráč pražského klubu ČZU. „Všem to doporučuju. Než se bláznivě vrhnout do Francie, Itálie, tak je lepší jít třeba do Německa, Belgie. Okoukat si to a adaptovat se. Jinak by to byl šok.“

Z druhého ‚účka‘ se postupně propracoval do základní sestavy a byl oporou. Jen jednu věc nezvládl dle svých původních představ. Němčinu. „Začínal jsem z gruntu a musím se přiznat, že jsem se nenaučil perfektně,“ přiznal Finger.

Nyní začne s italštinou a románský jazyk chce ovládat mnohem lépe. „Dal jsem si nad sebe rákosku, že se musím naučit, protože tam se mluví jenom italsky - trenéři, novináři - všechno běží v italštině. Chtěl bych to dotáhnout, abych se domluvil,“ řekl.

V Monze bude druhým Čechem, v sestavě doplnil Donovana Džavoronoka. Už od smečaře zjišťoval, jak to ve městě severně od Milána chodí. „Úplně mě nestrašil,“ smál se Finger. „Zaobaleně mi povídal, jak to tam funguje, jaké mají zázemí a jakou má klub filozofii. Mají jednu z největších hal v italské lize. Bude to perfektní.“

Na postu univerzála bude soupeřit o místo na palubovce se Simonem Hirschem. Německý reprezentant je rovněž novou posilou týmu. „Je dynamický, podobný typ jako já. Můžeme si notovat, ale chci hrát, takže určitá rivalita bude,“ řekl Finger.