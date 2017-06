Ostravské trio volejbalistek bojuje o MS a už se těší na návrat

Národnímu týmu se podařil parádní počin. Přes domácí Polky se ve Varšavě probojoval do další fáze kvalifikace mistrovství světa.

„Je to pro nás velký a do značné míry i nečekaný úspěch,“ řekl reprezentační trenér Zdeněk Pommer. „Ale skutečnou senzací by se stal v případě, že zvládneme baráž a postoupíme na mistrovství světa. S něčím takovým totiž nepočítali před startem kvalifikace ani ti největší optimisté.“ Udělat ten poslední krok ale bude podle Pommera nesmírně těžké. „Můžeme však navázat na povedený výkon z kvalifikace, na postup z těžké skupiny.“

Baráž bude koncem srpna. Na jaké soupeřky Češky narazí a kde, zatím jasné není. „Další kvalifikační turnaje se teprve dohrávají, ale dá se předpokládat, že se utkáme s velmi silnými týmy,“ uvedl Pommer.

Jak je spokojený s výkony ostravských hráček v národním celku? „Do týmu zapadly bez problémů a plní si své role jako každá jiná. Jedinou výhodu plynoucí z toho, že jsou z Ostravy, budou mít snad právě při finále World Grand Prix, protože budou vědět, jak se po zápase rychle dostat na Stodolní,“ smál se Pommer. „Ale to jim zatrhneme, takže žádná výhoda to nebude.“

World Grand Prix nejlepších čtyř celků, přičemž Češky mají už účast jistou, vyvrcholí v hale Sarezy v OstravěPorubě 29. a 30. července.

„Nestává se často, že bychom takový turnaj odehráli na domácí půdě, takže podpora fanoušků se nám bude hodit,“ řekl Zdeněk Pommer. „Samozřejmě pro mne coby trenéra TJ Ostrava i pro děvčata z ostravského týmu, to bude ještě o něco speciálnější událost, když budeme hrát takříkajíc doma.“ Nyní je národní družstvo uprostřed dvojtýdenního volna. Po další přípravě ho v červenci čekají tři turnaje World Grand Prix v řadě.

„Nastoupíme proti Peru, Portoriku, Bulharsku, Německu, Kolumbii a Kanadě,“ vyjmenoval Pommer soupeřky. „Bude to náročné nejen herně, ale především z hlediska cestování. Hraje se v rychlém sledu za sebou v Peru, Portoriku a Kanadě. A aby toho nebylo málo, už pět dní po turnaji v Kanadě nás čeká finále World Grand Prix v Ostravě. No a v září pojedeme na mistrovství Evropy, kam jsme se probojovali už loni.“