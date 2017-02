Reklama na volejbal, říkal po výhře nad Kladnem kouč Karlovarska

Skvělý týden volejbalistů VK ČEZ Karlovarsko pokračuje. Sotva si v Poháru CEV vyšlápli na loňského finalistu, ruský Surgut na jeho palubovce smázli 3:1 a živí tak ve svých myslích reálnou šanci na postup do čtvrtfinále, přetlačili v extraligovém hitu 17. kola před našlapanou míčovkou a televizními kamerami letošního suveréna soutěže - Kladno.

„Oba týmy se rvaly o vítězství, byla to výborná reklama na volejbal,“ prohlásil po zápase Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko. V těsném souboji o každý míč mezi prvním a druhý týmem extraligové tabulky vyhrálo Karlovarsko 3:2 na sety a náskok lídra soutěže snížili Západočeši pět kol před koncem základní části na tři body. „Určitě jsme rádi, že jsme porazili prvního v tabulce. Byl to bojovný zápas, všem se to muselo líbit. Divácká atmosféra byla výborná, takže jsme si to všichni užili,“ usmíval se po zápase Ondřej Hudeček, kapitán VK ČEZ Karlovarsko.

Dlouhodobé problémy se servisem v domácím prostředí dokázalo Karlovarsko podle kouče Nováka v utkání proti Kladnu nahradit nezměrnou bojovností. „Tolik jsme zas netlačili, ale výsledek jsme otočili na naši stranu a jsme za to nesmírně rádi.“

Karlovarsko oplatilo soupeři listopadovou jasnou prohru ve třech setech a potvrdilo tak výbornou formu, vždyť z následných jedenácti extraligových utkání si připsalo desátou výhru. „Naše výsledková pohádka pokračuje,“ glosoval pro server volejbalové federace kouč Novák bilanci svého týmu bezprostředně po duelu s Kladnem.

V té době mu snad ani tolik nevadilo, že sešlo z plánované posily Terrela Bramwella. Kanadský volejbalista, jenž měl být náhradou za amerického univerzála Erica Mochalskiho, totiž z administrativních důvodů Karlovarsko nakonec neposílí.

Vítězství Karlovarska nad Kladnem znamená pro Středočechy už druhou porážku z posledních tří zápasů, před dvěma týdny podlehli svěřenci kouče Milana Fortuníka mistrovskému Liberci. „My jsme první set hráli skvěle v útoku, pak byli domácí o něco lepší a převrátili utkání na svoji stranu. Proto si cením, že jsme se zvedli ve čtvrtém setu, že jsme to nezabalili. A v tiebreaku asi rozhodla naše menší taktická ukázněnost, domácí v tu chvíli hráli lépe takticky a to rozhodlo,“ shrnul utkání z pohledu svého týmu kouč Fortuník.

Podle kladenského kapitána Adama Zajíčka bylo vítězství Karlovarska zasloužené. „Předváděli lepší volejbal než my,“ říká. Za porážkou vidí především horší servis svého týmu v porovnání prvního setu a zbytku zápasu. „Nevykryli jsme pár balónů, což nás stálo jakousi týmovou morálku. Myslím, že by to mohlo vypadat jinak, kdybychom hráli celý zápas jako v prvním setu, ale na kdyby se nehraje,“ uvědomuje si Zajíček.

Oba týmy mají po dohrávce 17. kola nabitý program i ve zbytku týdne, extraliga má totiž na programu tentokrát dvě kola: už zítra si Karlovarsko zahraje v Liberci a v sobotu hostí Odolenu Vodu, Kladno hostí ve čtvrtek Ostravu a o víkendu hraje v Příbrami. Domácí odveta pohárového utkání s ruským Surgutem se v karlovarské hale míčových sportů odehraje v úterý 14. února.