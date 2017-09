Volejbalový střet v Liberci: mistr, ambiciózní domácí, Švýcaři či Němci

Dva týdny před vstupem do nové extraligové sezony si poprvé v letní přípravě otestuje svoji sílu kompletní tým volejbalistů Dukly Liberec.

V pátek a v sobotu se ve své hale na nebývale kvalitně obsazeném turnaji střetne liberecký bronzový celek z loňské extraligové sezony s mistrovskými Českými Budějovicemi i se čtvrtým nejlepším týmem nejvyšší soutěže Karlovarskem.

Pogram turnaje v Liberci Pátek

11:00 Liberec - Č. Budějovice

13:00 K. Vary - Näfels

15:00 Liberec - Netzhoppers

17:00 Č. Budějovice - Näfels

19:00 K. Vary - Netzhoppers Sobota

11:00 Netzhoppers - Näfels

13:00 K. Vary - Č. Budějovice

15:00 Liberec - Näfels

17:00 Č. Budějovice - Netzhoppers

19:00 Liberec - K. Vary

Dalšími soky budou elitní švýcarský klub Näfels, který vede už několik let jako hlavní trenér bývalý univerzál liberecké Dukly Dalibor Polák, a účastník nejvyšší německé ligy klub Netzhoppers z předměstí Berlína.

„Jména soupeřů slibují, že to bude výborná prověrka. Navíc konečně budeme v kompletním složení a v plné síle. Kluci i já jsme na ty zápasy už nažhavení,“ těší se kouč Dukly Michal Nekola, který si přes prázdniny úspěšně plnil premiérovou roli hlavního trenéra českého národního týmu, s nímž na konci srpna senzačně postoupil na ME v Polsku ze skupiny až do čtvrtfinále.

Spolu s ním se už do tréninkového procesu Dukly zapojili i tři reprezentanti nahrávač Janouch, blokař Holubec a smečař Galabov.

Fanoušci se mohou těšit i na výkony univerzála Štokra, nejlepšího českého volejbalisty posledních let, který je vedle Holubce druhou letní hvězdnou posilou Liberce.

Každý zápas se bude hrát na tři plné sety do 25 bodů, takže skončí buď 2:1 nebo 3:0, vstup je zdarma.