Úzký kádr a žádné posily? Volejbalisté Brna nezoufají a hledají řešení

„Spousta trenérů by začala brečet, ten náš už má variantu, koho kam dát a jak koho nahradit,“ vychvaluje smečař Michal Hrazdira.

Ne, 31letý bijec si nehraje na volejbalového šplhouna, který si chce udělat dobré očko u trenéra.

V Brně vyvrcholí Český pohár Poslední únorový víkend zamíří nejlepší tuzemské volejbalové celky do Brna. V Kounicově ulici vygraduje Český pohár. „Byli bychom rádi, kdybychom halu naplnili,“ říká manažer Volejbalu Brno Martin Gerža před turnajem, kterého se zúčastní osmička týmů. V sobotu 25. února se odehrají čtyři čtvrtfinále, v neděli pak semifinále. Souboj o pohár je naplánovaný na pondělí 27. února od 20.30. „Loni nás pohár nastartoval. Ověřili jsme si, že máme na nejlepší týmy,“ oznamuje brněnský kapitán Michal Hrazdira.

Hrazdira je kapitán a vůdce týmu. Moc dalších výrazných osobností v brněnské sestavě nenajdete. Přesto omlazený tým Jihomoravanů, který je až na Kolumbijce Mendozu složený z českých hráčů, v závěru základní části drží páté místo. A vyšší příčky jsou na dostřel. „Upřímně jsem překvapený, že jsme takhle vysoko,“ přiznává trenér Volejbalu Brno Ondřej Marek. „Svědčí to o charakteru a variabilnosti hráčů.“

Zatímco kapitán Hrazdira při rošádách v sestavě vyzdvihuje kouče Marka, on sám chválu mírní. „Všechno nejsou jen moje nápady,“ podotýká. Marek vše řeší s manažerem Martinem Geržou a týmovým psychologem doktorem Hanákem. „A někdy se ne úplně na všem shodneme,“ usměje se brněnský kouč.

Jejich taktické čáry budou potřeba. Základní část se chýlí ke konci a Brňané si chtějí v domácím dvojutkání vylepšit pozici před play-off. V sobotu od 18 hodin hostí České Budějovice, v pondělí v 17.55 před kamerami ČT sport vyzvou Benátky nad Jizerou. „Budějovice jsou pro mě pořád jedním z adeptů na titul, budeme chtít urvat nějaký bodík. S Benátkami budeme naopak favority,“ uvažuje brněnský trenér.

Před play-off nebudeme spekulovat. I když...

V extralize se letos mění pořádky. Dlouholetí čeští vládci pod vysokou sítí – budějovický Jihostroj a liberecká Dukla – momentálně obklopují v tabulce páté Brňany. Na špici se překvapivě vyhřívá Kladno, jemuž sekunduje Karlovarsko.

Jen letmý pohled na tabulku značí, že nejvyšší soutěž už ve čtvrtfinále play-off může spojit zajímavé dvojice. „Třeba Liberec proti Budějovicím. Myslím ale, že si to ohlídají, aby se to nestalo,“ prohodí Marek. „Když se počítá a taktizuje, nikdy z toho nevzejde nic dobrého,“ velí kapitán Hrazdira. „Ani my nechceme spekulovat,“ pokývne Marek. „I když... Z mého pohledu by taková Příbram byla ve čtvrtfinále schůdná,“ zasní se kouč před závěrečnými pěti duely základní části.

Na play-off i vyvrcholení domácího poháru se Brňané chystají bez cizinců, kteří jim loni po čtvrtstoletí pomohli do extraligového finále. „Hledali jsme, ale neobjevili jsme hráče, kteří by nás oslovili,“ líčí Marek. „Proto vymýšlíme alternativy a pro soupeře nejsme čitelní.“