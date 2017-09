Nejlepší výkon v pravou chvíli. Hruban táhl za výhrou a neděsí se Španělů

„Já doufám, že životní zápas ještě přijde, ale za reprezentaci to byl stoprocentně můj nejlepší zápas. O tom není diskuze. Takhle jsem si ještě nikdy v repre nezastřílel,“ usmíval se Hruban v rozhovoru s českými novináři.

Role jednoho z lídrů se nebojí. „Ještě na minulé Evropě jsem byl na trénincích mezi mladými, najednou jsem tady asi třetí nejstarší. Je to takový velký skok. Ale je to přirozený vývoj. Ale nijak si to nepřipouštím. Pokud to takhle bude na mě vycházet a já budu dávat, tak střílet budu. Pokud však budou mít den kluci, kteří jsou na Evropě poprvé, tak jim budu rád přihrávat. Jsme tady všichni za jeden tým. Možná v prvním utkání byly to rozdíly ve zkušenosti trochu znát, ale od druhého se to už srovná,“ mínil Hruban.

Věří, že z týmu po úvodní výhře opadne napětí, což bude před duelem s obhájci titulu Španěly potřeba.

„Hodně jsme si oddechli. Všechno z nás spadlo, ale je to jen na chvíli. Tohle je turnaj, kdy se hraje každý den. Ano, vyhráli jsme, ovšem máme pouze první čárku. Teď nás čeká extrémně těžké Španělsko, které je největším favoritem celého mistrovství. My se nechceme nechat spláchnout jako dnes Černá Hora,“ připomněl výhru Španělů 99:60.

„Uvidíme, jak se s takovou výzvou kluci srovnají. Já se toho ale nebojím. Zápas s Rumunskem ukázal, že máme silnou lavičku. Každý, kdo přišel na palubovku, dodal týmu nový impulz. Ukázali, že i na tomto levelu mohou hrát. Doufám, že to proti Španělsku bude to samé,“ prohlásil.

Momenty ze zápasu Rumunsko - Česko

I pro něj ale půjde o mimořádný zápas. „Proti takovýmto protihráčům nenastupujete každý týden. Tedy pokud nehrajete NBA jako Tomáš Satoranský. Samozřejmě, je to po nás všechny ostatní velký svátek. Je to fajn změřit síly s takovými borci,“ dodal.

Právě hvězdnost španělského týmu usnadňuje českým reprezentantům fakt, že na přípravu na soupeře mají jen 19 hodin, zatímco na Rumunsko ladili taktiku několik dní.

„Ale španělské hráče má každý naskautované z televize. Samozřejmě je to trochu extrém oproti přípravě na Rumuny, ale pokud člověk ten čas má, tak se soustředí na první zápas. Nám to vyšlo navíc dobře, že to byl zápas, který jsme museli zvládnout. Teď se pokusíme překvapit,“ dodal.