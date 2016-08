Vodní slalomář Lhota je juniorským mistrem Evropy

ME juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu Závody ve slovinském Solkanu Muži do 23 let:

K1: 1. Málek (SR) 90,60 (0 trest. sekund), ...8. Maikranz (ČR) -4,87 (0).

C1: 1. Westley (Brit.) 97,42 (0), 2. Rohan (ČR) -2,45 (0). Ženy do 23 let:

C1: 1. Woodsová (Brit.) 111,18 (0), ...5. Matulková (ČR) -6,66 (2). Junioři:

K1: 1. Weger (It.) 91,89 (0), ...13. Mrázek (ČR) -56,67 (52).

C1: 1. Lhota 100,26 (0), ...3. Chaloupka (oba ČR) -2,06 (2). Juniorky:

C1: 1. Maceková (SR) 115,81 (0), ...3. Fišerová -2,45 (0), 5. Satková -8,12 (0), 6. Říhová (všechny ČR) -13,17 (0).