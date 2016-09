Prskavec a spol. udělali reklamu vodnímu slalomu. Bude jako biatlon?

Když se olympionici vrátili z Ria domů, byli vyřízení.

Stříbrný a bronzový kajakář Josef Dostál říkal: „Ti atleti jsou blázni, co? Já bych teď žádný závod nejel.“

Oštěpařka Barbora Špotáková, která ještě musí házet, tvrdila: „Nevím, jestli pak budu mít vůbec sílu hrát si se synem.“

Ani vodní slalomář Jiří Prskavec neskrýval: „Jsem unavenej, protože i bronz se musí oslavit. Ale když diváci udělají kotel, snad vydržím až do cíle.“

Prskavec se skoro po měsíci od olympijského závodu ještě potřeboval vyhecovat na Světový pohár.

A vyšlo mu to parádně!

Navzdory vlastnímu očekávání, přestože neměl moc natrénováno, vyhrál - i s dvousekundovou penalizací těsně porazil ve finále krajana Ondřeje Tunku. Třetí byl Vavřinec Hradilek, čtvrtý dojel Vít Přindiš. Češi si na trojském kanále uspořádali vlastní mistrovství.

„Lepší reklamu na vodní slalom jsme nemohli udělat. To je neskutečné! Lepší konec úspěšné sezony jsem si nemohl představit, mám zlato na trati, kde jsem vyrůstal a miluju tady ty závody,“ vyprávěl vítězný kajakář Prskavec. Také o den později v civilu mluvil se stejným zaujetím jako v sobotu na vodě.

Před čtyřmi lety po londýnské olympiádě zpropagoval slalomáře stříbrný Hradilek. Do Prahy pak dorazili fanoušci, které jinak vodácký sport tolik netáhne. Lidé si chtěli svalnatého hrdinu nechat podepsat. Vyfotit se s medailí.

Teď to bylo jiné, daleko monstróznější. První finálový den pořadatelé hlásili, že na tribunách a kolem trati se hemží přes čtyři tisíce diváků. Co by za takovou návštěvu daly některé fotbalové kluby?

„Šance přitáhnout sponzory je velká. Ale zájem opadne“

Jakmile se mezi branky spustili Prskavec a spol., lidé tleskali, rachotili nafukovacími tleskátky, troubili a hnali závodníky vstříc peřejím.

Atmosféra pohltila i Prskavce. „Chtěl jsem si to užít. Při důležitějším závodě bych takhle nejel. Celou jízdu jsem vnímal diváky, což normálně vůbec nedělám. Slyšel jsem hukot z tribun. Jeden z nejlepších zážitků,“ přiznala hlavní hvězda víkendu.

Faktorem ovlivňujícím divácký zájem o mezinárodní konfrontaci vodních slalomářů je samozřejmě počasí. V dešti by tolik lidí nepřišlo. Takhle při sluníčku měli malí i velcí návštěvníci spoustu dalšího vyžití.

Na druhou stranu další úspěšná olympiáda by mohla udělat z vodního slalomu v Česku podobný fanouškovský fenomén, jakým se chlubí biatlon.

„Šance, že přitáhneme sponzory a půjdeme nahoru, je velká. Náš sport je pro lidi atraktivní. Ale abychom byli jako biatlon, potřebovali bychom podporu také od mezinárodní federace, aby se ten sport zpopularizoval na celém světě,“ tvrdí Prskavec.

Jiří Prskavec ovládl závod kajakářů v Troji.

On sám se vyrovnává s nabytou slávou. Cestou na stupně vítězů jej lidé zastavovali s žádostí o autogram. „Jsem připravený propagaci vodního slalomu pomoct, než olympiáda odezní. Během měsíce to vyšumí,“ myslí si. „Některé akce rád podpořím, ale jinak se chci věnovat tréninku, aby pro mě vodní slalom zůstal tím hlavním. Nechtěl bych to s těmi mimosportovními akcemi přehánět.“

První společenskou povinnost už si splnil u Karla Šípa v pořadu Všechnopárty, vysílat se bude v pátek. „Nejdřív jsem byl nervózní, sice jinak než v lodi. Ale bavilo mě to, byl to příjemnej pokec,“ usmál se Prskavec. „Užil jsem si to, doufám, že dostanu brzy podobné pozvání.“

Po sobotním vítězství už mohl sdílet na Instagramu fotku tatarského bifteku a piva s popiskem: „Volno začíná. Hrozná pohoda!“