Čtyři čeští kajakáři jsou ve finále závodu Světového poháru v Praze

„Tohle si měl nechat na finále,“ komentoval s úsměvem trenér Miloslav Říha Přindišovu semifinálovou jízdu. Prskavec i přes poolympijské tréninkové manko jel také výborně, a i když v závěru trati viditelně zpomalil, na Přindiše ztratil jen 71 setin. Hradilkovi na konci docházely síly a na tréninkového parťáka Přindiše nabral manko více než čtyři sekundy.

Také kanoistům se podařilo postoupit do finále všem. Nejlepší z domácího tria byl na čtvrtém místě Tomáš Rak, šestý byl Vítězslav Gebas, čtvrtý muž z olympijských her v Riu, hned za ním skončil v semifinále Lukáš Rohan. Vůbec nejrychlejším českým kanoistou na pražské trati byl ale dlouholetý reprezentant Stanislav Ježek, který se nedostal v jarní kvalifikaci do národního týmu, ale jako předjezdec měl o více než sekundu rychlejší čas než Rak.

Kanoistky budou mít ve finále Kateřinu Hoškovou, která byla v semifinále pátá, i Martinu Satkovou. Ta skončila těsně za ní.

Finále v pořadí kanoisté, kanoistky a kajakáři odstartuje ve 12:33, od 15:00 jsou připraveny vyřazovací soutěže v kajak crossu.