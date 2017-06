Kajakáři získali na ME ve vodním slalomu zlato v závodě hlídek

Kajakářům se vydařila už čtvrteční kvalifikace, kterou Přindiš vyhrál, Prskavec byl třetí a Tunka jedenáctý. V pozměněné sestavě, ve které Tunka nahradil Vavřince Hradilka, na evropském šampionátu navázali na loňský triumf. „Tady nejde jet na sto procent, ale myslím, že jsme se tomu optimu docela přiblížili. Jsem rád, že to vyšlo,“ řekl po závodě novinářům Prskavec.

Bronzové medaile přidali deblkanoisté Ondřej Karlovský a Jakub Jáně, Jonáš Kašpar s Markem Šindlerem a Tomáš Koplík s Jakubem Vrzáněm, třetí skončily i kanoistky Tereza Fišerová, Monika Jančová a Eva Říhová. Kajakářkám závod nevyšel a po neprojetí jedné branky obsadily osmé místo. Chuť po nevydařené kvalifikaci si tak nespravila devětačtyřicetiletá Štěpánka Hilgertová, která se na ME dostala jako náhradnice za Karolínu Galuškovou.

„Nevím, co se stalo. To byl snad úplně nejhorší závodnický den, co pamatuju, nebo určitě jeden z nejhorších,“ řekla Hilgertová.

Osmí skončili i singlkanoisté Matyáš Lhota, Vítězslav Gebas a Michal Jáně, jejichž závod musel být kvůli bouřce nad slovinským kanálem téměř o hodinu odložen.