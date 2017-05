Titul je blízko! Přerovští vodní pólisté mohou doma slavit

Po zlatu sahali přerovští pólisté už loni, v domácím prostředí na něj ale nakonec nedosáhli. I proto jsou letos obezřetní a nechtějí podcenit ani tu sebemenší maličkost. Matematika je však neúprosná a našeptává jim sladká slůvka: v čele tabulky mají sedm bodů, k jistotě titulu jim doma postačí jediná výhra ze tří zápasů.

„Pořád ale není nic jistého. Závěrečný krok přece bývá často nejtěžší a nejdůležitější. Navíc soupeři jsou vyrovnaní, není radno nic podcenit. Loni se ukázalo, že nám výhoda domácího prostředí moc nepomohla,“ připomíná Přikryl.

To však byla přece jen trochu odlišná situace, rozdíly mezi týmy na čele byly před posledním turnajem jednobodové. Nic takového Přerovští nedopustili na třetím turnaji v Praze.

Všechny zápasy dovedli do remízy a musely je rozhodovat až penaltové rozstřely. Čtvrté Kometě v nich sice podlehli 3:5, ale výhry nad Slavií 4:3 a Steppem 5:4 jim pomohly navýšit náskok na čele. „Takové drama jsem nezažil ani jako hráč, ani jako trenér,“ prohlásil pro klubový web trenér Radek Otáhal.

„Penalty jsou trochu loterie, ale nám se střelba docela dařila – a hlavně výborně zachytal brankář Miroslav Gogola,“ ocenil Přikryl a neskrýval spokojenost. „Je to hrozně psychicky náročné, hrát tři zápasy během čtyřiadvaceti hodin s minimální pauzou, a pak ještě přijdou penalty. Ale zvládli jsme to a urvali důležité body.“

Zlato z roku 2003

Jen jedinkrát v historii slavili přerovští vodní pólisté mistrovský titul. Bylo to v roce 2003 a v týmu stále působí několik pamětníků. „Je to už čtrnáct let od prvního a posledního titulu. Zažil to kapitán Jiří Otáhal, současný trenér Radek Otáhal, Tomáš Chromčík, Martin Komínek a já,“ vyjmenoval Přikryl.

Teď Přerov stojí před jedinečnou příležitostí, zopakovat slavný historický okamžik. Čtvrtý turnaj o mistrovský titul se v Přerově hraje o víkendu. V prvním duelu se domácí utkají v sobotu od 12.25 s Kometou Brno, večer od 19.15 vyzvou Stepp Praha a o den později se od 11.30 střetnou s pražskou Slavií.

„Kometa už je sice ze hry o titul, ale na posledních turnajích potvrdila, že její forma se zlepšuje, a dokázala soupeřům vzít důležité body. Celá čtveřice je vyrovnaná a věřím, že i Kometa se bude rvát o důležité body, protože je ve hře o druhé místo,“ přemítá Přikryl.

Pro diváky budou stejně jako loni přistaveny další tribuny, aby mohl klub uspokojit co nejvíc zájemců. „Věřím, že nás přijdou fanoušci podpořit. V Přerově v kolektivních sportech tolik úspěchů není, a tak to chceme brát jako oslavu toho našeho malého sportu. Budeme se snažit připravit důstojné zázemí, aby byl turnaj odehraný, jak se patří na nejvyšší soutěž. A snad zvedneme v neděli pohár nad hlavu,“ přeje si Přikryl za všechny přerovské pólisty.