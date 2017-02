VIDEO: Lyžař spadl z 45 metrového útesu, nic se mu nestalo

dnes 14:53

Co by vám asi prolétlo hlavou, kdybyste na lyžích přehlédli útes a padali do prázdna? Američana Devina Strattona napadlo jediné - teď umřu. Jenže nestalo se. Svůj pád z 45 metrů přežil bez jakéhokoliv zranění. A tak jeho poděkování do kamery patřilo nejspíš někam hodně vysoko.