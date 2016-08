Vettel má průšvih. Bývalý šampion pokazil v první zatáčce závod Ferrari

Do Velké ceny Belgie vyrazil suverénně z prvního místa Nico Rosberg, zato Max Verstappen zaváhal a na jeho úroveň se v pravotočivém oblouku dostali oba jezdci Ferrari. Všechny tři vozy byly po nárazu boky do sebe poškozeny.

Zpomalené záběry ukázaly, že viníkem kolize byl Sebastian Vettel, který zvenku první zatáčky nesmyslně vlétl na vnitřek a vrazil do Räikkönena jedoucího těsně od Verstappena. Vettel se s vozem Ferrari roztočil a propadl na konec startovního pole, Räikkönen a Verstappen museli také k mechanikům.

Nejhůře dopadl finský závodník, který po celý okruh brousil podlahou poškozeného vozu o asfalt a dřevo na spodku vozu začalo hořet. Mechanici se tak kromě poškozených dílů musí v boxech vypořádat s kouřem a plameny šlehajícími z pod vozu. Nejvíce naštvaný byl však horkokrevný teenager Verstappen.

„Start se mi možná moc nepovedl, ale vnitřkem jsem projížděl v pohodě a neměl bych žádný problém,“ nechal se slyšet závodník. „Ale sevřeli mě tam jezdci Ferrari. Kimi mi nedal prostor a Sebastian do nás obou narazil. Věděl, že je na vnějšku a nemůže zatočit dovnitř zatáčky, kde již jsou dva jiné vozy. Zlomil mi přední křídlo a udělal další škodu. Měl jsem zničenou podlahu a závod byl v tahu,“ pokračoval naštvaně Verstappen, který kvůli incidentu v Belgii vůbec nebodoval.

A co na to Sebastian Vettel? „Plánuju, že si s Maxem promluvím. Ale ne dnes, neměl dobrý den, já jsem neměl dobrý den, stejně tak Kimi neměl dobrý den. Nejsem však fanoušek penalizací, to není cesta, kterou se jezdci naučí dobře a ohleduplně závodit. Stejně tak nechci rozpoutávat vášně přes média. Myslím, že udělal pár manévrů , z nichž není zbytek startovního pole zrovna šťastný, proto si s ním chci promluvit.“

Snad má Vettel pravdu a slovo zkušenějšího uklidní rozbouřeného puberťáka. Ke svému manévru v první zatáčce se však vracet nechtěl. Třeba ho proberou také.