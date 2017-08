Špotáková, Hejnová či Juška. Většina atletů zamířila na MS do Londýna

Doufá, že se v Londýně znovu přiblíží českému rekordu, který skočil v květnu v Turnově. Výkonem 829 centimetrů hned v úvodu sezony o čtyři centimetry překonal 29 let starý výkon Milana Mikuláše. Stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy v roce 2015 také proto hodnotí venkovní sezonu pozitivně. „Určitě jsem spokojený s letošní sezonou. Vlastně český rekord hned na začátku sezony, jenom je škoda, že jsem se k tomu moc nepřiblížil. Doufám, že to teď napravím,“ uvedl na letišti pro svazový facebook.

Juška si formu otestoval v sobotu v Novém Městě nad Metují, kde o dva centimetry překonal osmimetrovou hranici. Na mistrovství světa pro něj bude zásadní kvalifikace, která dálkaře čeká již v pátek, kdy mistrovství světa začne. „V první řadě je teď cíl určitě postup do finále a pak ať se děje cokoliv,“ řekl Juška, který na loňské olympiádě v Riu skončil o jediný centimetr na prvním nepostupovém místě. Myslí si, že největší rezervy má aktuálně v rychlosti.

Do Londýna vyrazil také aktuálně čtvrtý koulař světových tabulek Tomáš Staněk, který se v Novém Městě nad Metují v sobotu blýskl druhým nejlepším vrhem kariéry 21,65 metru. Tuto vzdálenost trefil hned dvakrát. „Formu mám asi dobrou, ukázal to poslední závod, kde jsem měl super sérii. Silově jsem na tom taky dobře, takže si myslím, že připravený jsem,“ řekl stříbrný medailista z březnového halového mistrovství Evropy v Bělehradě.

V sezoně se mu nevydařil jen mítink Diamantové ligy v Rabatu, kde poprvé v sezoně nepřekonal ani dvacet metrů (19,50). Nejlepším koulařem zbytku světa hned za trojicí Američanů je letos díky českému rekordu 22,01. Úvahami o tom, že patří ke kandidátům na medaili, se ale nechce zatěžovat. ̈

„Dle těch výkonů jsem brambora zatím. Jsou to přece jenom tabulky. Kdybych to měl brát, jak kluci naházeli, tak těch aspirantů je tam asi patnáct, takže si myslím, že to nemá smysl řešit,“ řekl Staněk. Uvidí se podle něj po kvalifikaci, která ho zastavila na posledním MS v Pekingu i loňských OH v Riu.

Odletěla také překážkářka Denisa Rosolová, která kvůli problémům se zadním stehenním svalem minulý týden nedokončila závod na 200 metrů v Táboře.

Později do Londýna vzhledem k programu šampionátu vyrazí například oštěpaři v čele s Jakubem Vadlejchem, mílař Jakub Holuša nebo chodkyně Anežka Drahotová.