Mladou veslařku Neuhortovou čeká start na prvním mistrovství Evropy

„Netroufám si odhadovat, jak na tom budeme,“ svěřila se 20letá Neuhortová pro oficiální stránky evropského šampionátu racice2017.com

Pro rodačku z Hradce to bude ostrá premiéra. V mezinárodní konkurenci zatím nezaznamenala výraznější úspěch. Společně se Zuzanou Nečasovou dojely při Světovém poháru v Bělehradu na dvojskifu lehkých vah čtvrté.

„Zjistily jsme, co nám chybí. Proti nám stály dva olympijské dvojskify z Ria a my dvě dvacetileté žáby. Byl to křest ohněm, ještě musíme potrénovat,“ svěřila se mladá reprezentantka.

A hned druhá konfrontace s mezinárodní konkurencí přijde už zítra po poledni v račické Labe aréně, kde mladý český pár čekají rozjížďky.

Ač se její rodiče sportu nevěnovali, ona v patnácti letech poprvé usedla do lodě. A začátky Neuhortová strávila pouze na skifu. Veslování s parťačkou Zuzanou Nečasovou je tedy další nová zkušenost. Podobně jako reprezentační dres.

„Dříve jsem hodně jezdila sama, teď si musíme se Zuzkou vyhovět, abychom se daly dohromady,“ domýšlí mladá veslařka, jež po úspěšně složené maturitě na gymnáziu v Jindřichově Hradci zamířila do Prahy na studium fyzioterapie. Zároveň přestoupila do Slavie a získala i podporu Olympu, sportovního klubu v rámci ministerstva vnitra.

Jeví se to jako obrovský paradox. Vždyť ještě donedávna roli ústředního trenéra české reprezentace plnil Václav Chalupa, rovněž rodák z Jindřichova Hradce. Jenže 49letou ikonu tuzemského veslování vystřídal ve světě uznávaný odborník Simon Cox z Velké Británie, kolébky veslování.

„Je to velký bourák, mimo jiné mistr světa na osmě lehkých vah v roce 1994,“ připomněl Dušan Macháček, šéf veslařského svazu. „Bylo potřeba, aby přišel někdo, kdo nemá vazby na ostatní trenéry, a zavede sem jinou kulturu, než která tady byla. A musí být na lidi tvrdší,“ doplnil Chalupa.

Sedmačtyřicetiletý Angličan dostal od českého veslování smlouvu až do letních her v Tokiu 2020. I proto se přesunul s celou rodinou do Prahy.

„Jsme teprve na začátku práce, nemůžeme hned chtít výsledky. Udělali jsme pár změn, které se projeví, jak věříme, pozitivně až za čas,“ vysvětluje Cox. Mezi změny nového kouče patří i nominace mladičkých nadějí, která se týkala i Neuhortové. Dočkají se na Vajgaru v nejbližších letech znovu olympijské medaile? „Olympiáda je sice největší motivace, ale teď se tím ještě nechci zabývat. Koukám na nejbližší akce a pak uvidím dál,“ říká.