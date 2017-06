Tradice, jež se nemění. Veslaři Dukly mají z Primátorek 38. triumf v řadě

„Musím říct, že to dnes bylo o něco lehčí než sobotní rozjížďka, to je vždy takový křest ohněm. Člověk neví, na čem je. Všichni změníme posádku a sedne si do osmy. Dnes to bylo klidnější, profesionálnější,“ řekl Klang ČTK. „Po startu jsme si drželi svoje tempo a nekoukali, jak jedou kolem nás. Věděli jsme, nebo doufali, že máme na to, abychom byli první,“ uvedl již pětinásobný vítěz Primátorek.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu ovládl při absenci čtyřnásobného mistra světa a čerstvého evropského šampiona Ondřeje Synka Slovák Richard Vančo z pražské Slavie.

„Byl to těžký závod, ale zase to nebylo takové, že bych si musel sáhnout úplně na dno. Posledních 200 metrů se už moc nezávodilo,“ řekl Vančo, který ukončil sérii devíti výher veslařů Dukly.

Po tragickém úmrtí Michala Plocka, jenž ovládl poslední tři ročníky, však slavný klub žádného elitního skifaře na start nepostavil. „Už jen přihlášených bylo méně. A tím, jak chyběl Synek, tak více lidí cítilo šanci na vítězství,“ uvedl Vančo.

V závodu skifařek potvrdila roli favoritky česká reprezentantka Lenka Antošová. Její parťačka ze zlatého dvojskifu z nedávného evropského šampionátu v Račicích Kristýna Fleissnerová byla členkou vítězné osmy složené ze závodnic Slavie a ČVK Praha.

„Na skifu jsme vyhrála poslední dva ročníky a teď jsem nově členkou Slavie, takže jsem ráda usedla do osmy. Kdybychom jely proti sobě, byl by to velký souboj a obě bychom chtěly vyhrát. A takhle se to povedlo,“ uvedla Fleissnerová.