Házenkářky z Veselí se ještě nevzdávají: O play-off se chceme pobít

„Kdokoliv ještě může zaváhat, takže pokud bude možnost, chceme se ještě o play-off pobít,“ velí trenér Luboš Hudák. „Naděje umírá poslední a my se budeme snažit udělat maximum, abychom se do něj dostali,“ dodává kouč aktuálně desátého celku interligy.

Na pozici, která by zaručovala účast ve vyřazovacích bojích, ztrácejí panenky po polovině základní části šest bodů. Elán mladému týmu z Veselí dodalo vítězství na palubovce ŠKP Bratislava, kterým utnuly sedmizápasovou šňůru porážek.

„Snad nás to nakopne do dalších bojů. Doufám, že jsme nabrali dostatečné sebevědomí a už nám to půjde,“ věří Hudák.

Po prosincovém příchodu se během reprezentační pauzy snažil staronové svěřenkyně rozproudit i on. „Snažili jsme se nahnat něco v kondičce a hlavně připravit herní část na to, co bychom chtěli produkovat na jaře. Bylo to hektické, protože nebylo moc času,“ sdělil slovenský trenér, kterého před necelými dvěma roky zlákala nabídka z Mostu.

„Ve Veselí se mi ale pracovalo dobře, takže když jsem byl oslovený k návratu, tak jsem nad tím vůbec neuvažoval,“ podotýká. „Znal jsem prostředí a v klubu jsem byl spokojený, takže jsem to vzal s radostí.“