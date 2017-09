Frintová: Raději mám teplo, ale druhé místo z Varů je skvělé

Triatlonistka z Náchoda oslavila stříbrem pondělní 34. narozeniny. V seriálu Světového poháru vyrovnala druhý nejlepší výsledek v kariéře, když už předtím dvakrát skončila stříbrná.

Jedinou výhru ve světovém poháru zaznamenala před sedmi lety v australské Mooloolabě. O druhém místu rozhodla v Karlových Varech v cyklistické části, kde ujela i nakonec třetí Američance Cookové.

„Jsem ráda, že jsem domácí závody zvládla. Počasí mi moc nevyhovovalo, proto mám z druhého místa opravdu radost,“ řekla Frintová, která byla v letošní sezoně na mistrovství Evropy ve sprint triatlonu třetí.

V Karlových Varech v závodě světového poháru jste skončila druhá, panuje s umístěním spokojenost?

Určitě panuje. Dala jsem si tím pěkný dárek k narozeninám.

Závod začínal netypicky v deset hodin dopoledne, jak bylo těžké se s tím vyrovnat?

Podle mého to nebylo úplně nejšťastnější, protože to bylo opravdu brzy. My už jsme se začínaly rozcvičovat v osm hodin a to bylo pouze deset stupňů a i celá první polovina závodu byla hodně chladná. Muži to měli o dost lepší, protože začínali ve tři hodiny odpoledne a to už bylo sedmnáct stupňů a navíc svítilo sluníčko, ideální podmínky pro vytrvalostní sport. Na náš závod žen byla zima.

Bylo tedy plavání ze všech disciplín nejnáročnější?

Paradoxně bylo nejteplejší. Voda měla sedmnáct stupňů, takže byla vlastně o nějakých plus minus pět stupňů teplejší než vzduch. Nejhorší bylo, když člověk mokrý sjížděl mokrý na kole do Karlových Varů. To mi byla opravdu zima.

Z vody jste šla třetí, kde jste se dokázala posunout na druhé místo?

První dvě závodnice byly na čele spolu, ale hned na začátku cyklistiky Backhouseová nastoupila a jela osamocená na prvním místě až do cíle. My jsme za ní utvořily deseti až patnáctičlennou skupinu, která ztrácela v každém cyklistickém okruhu a já už jsem si v druhém depu vytvořila náskok na americkou závodnici Cookovou,která skončila nakonec třetí. Můj náskok zhruba dvaceti vteřin se držel celých deset kilometrů běžecké části až do cíle.

Souběžně se světovým pohárem v Karlových Varech byly závody seriálu mistrovství světa ve Švédsku. Neuvažovala jste o tom, že byste radši startovala ve Švédsku?

To jsem neuvažovala. Neměla jsem moc na výběr.

Pro vás je to druhý nejlepší výsledek v rámci světového poháru, před sedmi lety jste vyhrála v Austrálii, pamatujete si na to?

Na závod v Mooloolabě si určitě pamatuji. Ale zase bych neřekla, že to byl můj druhý nejlepší výsledek. Myslím, že je to trochu zkreslující. Je to druhé místo, ale těch už jsem v kariéře měla ve světových pohárech více, plus jsem skončila několikrát i třetí. Nedá se to brát tak, že jsem před sedmi lety vyhrála a do teď jsem na nic nedosáhla a najednou doma jsem skončila druhá. Myslím, že pěkných výsledků bylo více. Je pravda, že tohle druhé místo je umocněno tím, že bylo před domácími diváky, protože ten závod doma je vždy více náročný.

Cítila jste na domácích závodech větší tlak, protože očekávání na váš výkon byla velké.

Já jsem si před závodem žádný stres nepřipouštěla. Spíše jsem cítila větší zodpovědnost. Chtěla jsem podat co nejlepší výkon, věděla jsem, že na to mám, ale je to sport, může se vyskytnout mnoho problémů, jako je pád na kole nebo něco podobného, a s tím člověk nic neudělá, takže jsem ráda, že to všechno dobře dopadlo a mohla jsem se fanouškům odvděčit za to, jak mě na trati povzbuzovali.

V loňském roce jste se zúčastnila běžeckého závodu Hronov-Náchod, plánujete to i letos?

Abych pravdu řekla, tak to neplánuji. V loňském roce jsem běžela už po závodní pauze a takhle to není úplně ideální. Jezdí tam hodně velká konkurence z Keni. A člověk když není v top formě, tak těžko závodí s těmi nejlepšími, navíc to o to více bolí.

Ve Varech to ale vypadalo, že běžeckou formu máte.

To možná ano, ale bylo to v triatlonu. Když sem přijedou závodnice černé pleti, tak už se to srovnávat nedá.

Co máte tedy na programu v následujících týdnech?

Za necelých čtrnáct dní máme finále mistrovství světa v Rotterdamu. To je další priorita tohoto roku.

Jaké máte ambice?

Nejlepší desítka by byla určitě dobrá, ale dá se očekávat, že závod bude zase v chladných podmínkách, které mi tolik nesvědčí. V minulé sezoně jsem byla v Mexiku šestá, ale to bylo při závodě 35 stupňů. Takové teplo mi vyhovuje mnohem více.