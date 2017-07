ON-LINE: Kvalifikace v Maďarsku patřila Ferrari. A závod?

Vettel porazil v sobotu Räikkönena o 168 tisícin sekundy. Čtyřnásobný mistr světa si dojel pro 48. pole position v kariéře a z prvního místa odstartuje po šesti závodech.

První dvě příčky na roštu si piloti Ferrari zajistili potřetí v sezoně, před tím se jim to podařilo v Rusku a Monaku. V Maďarsku se to italské stáji povedlo poprvé do roku 2004.

Bottas zaostal za Vettelem o 254 tisícin. Hamilton, který na druhé příčce průběžného pořadí MS ztrácí na Němce jediný bod, ztratil téměř půl sekundy. Britský jezdec přiznal, že pro závod je nepovedená kvalifikace velký problém.

„Nejde tady předjíždět. Takže když nevymyslíme nějakou strategii, všichni pojedou ve vláčku za sebou,“ uvedl Hamilton, který obhajuje loňské vítězství. S pěti triumfy je rekordmanem závodu na Hungaroringu.