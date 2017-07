Boxer Agateljan v Ústí vítězství nezopakoval, ve finále prohrál i Kotrč

Finále

Do 52 kg: Amit - Bišt (oba Indie) 3:2

Do 56 kg: Bidhúri (Indie) - Iwanow (Pol.) 5:0

Do 60 kg: Šiva (Indie) - Mészároš (SR) 5:0

Do 64 kg: Polski (Pol.) - Agateljan (ČR) 3:1

Do 69 kg: M. Kumar (Indie) - Kotrč (ČR) 5:0

Do 75 kg: Golebiwski (Pol.) - Veciunca (Belg.) 5:0

Do 81 kg: Bazuev (Něm.) - Panwar (Indie) 5:0

Do 91 kg: Teziev (Něm.) - Schelstraeta (Belg.) 5:0

Nad 91 kg: S. Kumar (Indie) - Keller (Něm.) 3:2