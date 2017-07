Elitní atleti zamíří k Jordánu, blíží se Velké ceny Tábora

Součástí mítinku bude i 13.ročník memoriálu Ing. Jana Pána v běhu na 800 metrů.

Velká cena Tábora patří spolu se Zlatou tretrou k nejstarším mítinkům v Čechách. „Loni jsme se zařadili v hodnocení mezi nejúspěšnější atletické akce v rámci republiky, což je v porovnání s dalšími našimi mítinky jako Zlatá tretra nebo Memoriál Josefa Odložila pro nás velkou poctou,“ uvedl ředitel mítinku David Bor.

Muže čeká deset disciplín, ženy jich mají v programu devět

Letošní tváří, která je vidět na plakátech mítinku, je překážkář Petr Svoboda. Český reprezentant jezdí k Jordánu pravidelně a rád. „Má k Táboru vřelý vztah, čehož si velmi vážíme. V roce 2008 u nás zaběhl český rekord na 110 metrů překážek. O šest let později na stadionu Míru splnil limit na mistrovství Evropy v Curychu,“ vzpomíná Bor.

Právě jeho disciplína bude v úterním podvečeru vrcholem programu. Velkou cenu pak tradičně zakončí ve 20 hodin finálový běh na 100 metrů mužů.

„Tábor je mojí srdeční záležitostí, protože jsem tady zaběhl český rekord 13,29 vteřiny, a v podstatě každý závod, co jsem tady absolvoval, mě nezklamal,“ přiznává Petr Svoboda.

Muži absolvují deset disciplín. Mezi ně patří hladké běhy na 100, 400 a 800 metrů, překážky na 110 a 3 000 metrů, dálka, výška, tyč, koule a oštěp. Ženy se představí v devíti soutěžích – hladké běhy na 200 a 800 metrů, 100 a 400 metrů překážek, dálka, výška, trojskok, koule a oštěp. Program dne začne už v 15.30 hodin, slavnostní zahájení bude v 18.10 hodin.

Letošní novinkou Velké ceny Tábora bude smíšený štafetový překážkový běh, který se poběží ve dvou drahách v cílové rovince. Táborští organizátoři si vzali inspiraci ze zahraničí. V Česku to bude premiéra.

Úvodní disciplínou mužů bude vrh koulí, kde se představí momentálně nejlepší český desetibojař Adam Sebastian Helcelet, který si od 17 hodin vyzkouší i oštěp.

V Táboře nebude chybět ani vícebojařka Kateřina Cachová, jež si před nadcházejícím mistrovstvím světa v Londýně vyzkouší aktuální formu hned ve třech disciplínách – ve výšce, v dálce a v běhu na 100 metrů překážek.

K největším zahraničním hvězdám má patřit kanadský čtvrtkař Philip Osei. Kvalitní výkony slibuje i běh na 200 metrů žen. Na startu bude duo medailistek z letošního mistrovství republiky – vítězná Klára Seidlová a bronzová Barbora Procházková. O stupně vítězů se pokusí i čtvrtkařka Denisa Rosolová.

Deset minut před 19. hodinou začne soutěž oštěpařek. Účast přislíbila dvojnásobná olympijská vítězka a držitelka světového rekordu Barbora Špotáková.

Vstupné na akci je 70 korun, děti do 15 let a senioři nad 70 let mají vstup zdarma.