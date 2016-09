Rosberg chce být lídrem, Hamilton v Singapuru umí. Zaskočí je někdo?

Rosberg bude v neděli na náročném okruhu v ulicích Singapuru útočit na třetí vítězství za sebou a také na první místo v průběžném hodnocení mistrovství světa. Po vydařeném úvodu sezony vedl nad Hamiltonem o 43 bodů, ale pak jeho kolega z Mercedesu vyhrál čtyřikrát za sebou a Němec o vedení přišel.

Naopak 19 bodů ztrácel, ale v posledních závodech manko na trojnásobného mistra světa umazal na dva body. Boj o titul se tak sedm podniků před koncem šampionátu ještě přiostřil.

Vítězové předchozích závodů Velká cena Singapuru 2009 - Hamilton (Brit./McLaren)

2010 - Alonso (ŠP./Ferrari)

2011 - Vettel (Něm./Red Bull)

2012 - Vettel (Něm./Red Bull)

2013 - Vettel (Něm./Red Bull)

2014 - Hamilton (Brit./Mercedes)

2015 - Vettel (Něm./Ferrari)

Hamilton v předminulém závodu v Belgii dojel třetí, byť startoval z poslední pozice. V minulé Grand Prix v Itálii byl po špatném startu z pole position druhý. Tréninkům i kvalifikaci v Monze předtím jasně dominoval.

„Nevím, co se na tom startu stalo. Všechno jsem udělal jako obvykle,“ komentoval Hamilton nepovedený úvod závodu, který mu sebral naději na 50. vítězství v kariéře. „Startovní proceduru jsem provedl přesně tak, jak jsem měl, ale naneštěstí se kola protočila a já zůstal stát. Už se to nestane.“

V Singapuru se Hamiltonovi daří. Je jedním ze tří jezdců na startu, kteří v klikatých ulicích města pod umělým osvětlením od prvního závodu v roce 2008 dokázali vyhrát. Rosberg byl při osmi startech u zálivu Marina Bay jen jednou na stupních vítězů.

„Je to skvělý závod, je tu vedro a vlhko, takže je to náročné, ale pro mě je to výzva,“ řekl Hamilton, který v Singapuru vyhrál v letech 2009 a 2014.

Do boje mezi piloty Mercedesu se může vložit obhájce prvenství Sebastian Vettel s ferrari, který loni vyhrál v Singapuru počtvrté v kariéře. Silné budou i vozy Red Bull, protože na okruhu s třiadvaceti zatáčkami se eliminuje vysoká výkonnost motorů stáje Mercedes. Loni byl Australan Daniel Ricciardo z Red Bullu druhý.

„Já mám na Singapur jen ty nejlepší vzpomínky,“ prohlásil Vettel. „Trať je velice náročná, zatočená, dlouhá, s obtížnými dlouhými šikanami. Za volantem je to dřina, ale právě to si tady užívám,“ popisoval čtyřnásobný mistr světa.

Rosberg připustil, že mercedesy nemusí tentokrát dominovat. „Je to závod přesně pro Red Bull. Loni se nám tady vůbec nedařilo. Ale já si věřím jako nikdy a budu bojovat o vítězství.“