Velká cena neměla chybu, chválila Moravčíková pardubické závody

Osmadvacetiletá závodnice pražských Bohemians, jež předtím Laukkanenovou porazila ještě na dvojnásobné prsařské trati a na padesátce za ní naopak skončila druhá.

Vyrovnané souboje jste tu dřív na stovce sváděla i s reprezentační kolegyní Petrou Chocovou. Bylo to tentokrát jiné?

Jenna patří k evropské špičce, ale je víc sprinterka. Na padesátku vyjede. Já si to pohlídám, plavu si to svoje a potom se snažím útočit zezadu. Je to sice trochu ‚srabácké‘, ale mně to takhle vyhovuje. Trénuju na to.

Jak se vám letošní závody v Pardubicích zamlouvaly?

Velkou cenu Pardubic naprosto zbožňuju, jezdím sem ráda. Musím fakt poděkovat všem organizátorům za bezvadně vedené závody. Nemělo to chybu. Sehnali prostředky na to, aby přivezli zahraniční plavce. S tím jsme pomáhali i my reprezentanti. Co předvedl oddíl a Jana Klusáčková (sportovní manažerka aquacentra a členka SCPA Pardubice), to klobouk dolů.

Zároveň by oni měli být vděční vám. Slyšel jsem, že jste Laukkanenovou přesvědčila jako „první vlaštovku“ a pak se na to nabalovali další cizinci.

Pro mě tohle není žádný problém, udělala jsem to ráda. Myslím, že to české závody potřebují. Stačila jedna zpráva a Jenna řekla „ano“.

Úroveň závodů tím šla rapidně nahoru.

Viděli jsme rekordy mítinku už i v rozplavbách v podání špičkových prsařů, co přijeli se skupinou DLT z rakouského Grazu. Příští rok se budeme snažit získat ještě víc plavců. Mám nějaké nápady, předběžně jsem o tom s Janou mluvila.

Podaří se je přilákat i na další české poháry?

Nejlepší dlouhý bazén je v Pardubicích a krátký v Plzni. Nebylo by asi úplně vhodné zvát je na všechny závody, ale na tyhle se to určitě vyplatí. Podobné obsazení by měly mít i říjnové Plzeňské sprinty.

Co vás čeká v nejbližší době?

Za dva týdny jedu v rámci tréninku na závody do Porta. Pak jsou v Římě závody Sette Colli. Náš šéftrenér je Ital, takže nám to zařizoval. Po nich máme vrchol sezony, jímž bude červencové mistrovství světa v Budapešti.