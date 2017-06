Pedrosa v Katalánsku pojede z prvního místa, Čechům se nedařilo

Českým jezdcům se ve vedru v Barceloně příliš nedařilo. Karel Abraham nepostoupil v MotoGP do druhé části kvalifikace a odstartuje z 18. místa, Jakub Kornfeil vyrazí v Moto3 z 29. příčky.

Kornfeil byl po nadějných trénincích na mokru z úvodu víkendu z nevydařené kvalifikace na suché trati frustrovaný. „Nedokázal jsem zajet ani jedno jediné rychlé kolo a to je největší kámen úrazu. Jak víme, Mahindra je skvělá v zatáčkách, jenže tady v Barceloně nejsem já skvělý v zatáčkách, takže ztrácíme veškerou výhodu. Na rovinkách víme, jak to je, takže je to celkem bezvýchodná situace,“ posteskl si.

Jakub Kornfeil ve Velké ceně Katalánska Jakub Kornfeil ve Velké ceně Katalánska Dani Pedrosa ve Velké ceně Itálie

Pedrosa byl nejrychlejší o více než tři desetiny a do první řady se postaví spolu s krajanem Jorgem Lorenzem a Italem Danilem Petruccim. Úřadující mistr světa Marc Márquez odstartuje ze čtvrtého místa, přestože dnes celkem čtyřikrát upadl.

Španělský jezdec Hondy zaměstnával mechaniky už od rána, po jedné havárii měl ve třetím i čtvrtém tréninku. Dva karamboly ho pak potkaly v kvalifikačních bojích, poslední ho připravil o naději na pole position.

Útočit ze zadních pozic bude v závodě Ital Valentino Rossi. Devítinásobný šampion těsně nepostoupil z první části kvalifikace a na startovním roštu se zařadí až do páté řady na 13. místo.