Atleti ladili v Chebu na svět. Nejvíc zářil turecký sprinter Gulijev

Rodák z Ázerbájdžánu hájící barvy Turecka na šedesátce o tisíciny sekundy porazil Slováka Volka, ale vzápětí zaběhl šestou nejrychlejší dvoustovku na českém území. Časem 20,25 jasně porazil Pavla Masláka. Ten nezvládl útok na český rekord.

Osm dní před startem největší letošní atletické akce světovým šampionátem v Londýně absolvovala poslední závodní test i dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová. Třístovku překážek jasně vyhrála časem 38,98. A to běžela z plné přípravy bez odpočinku.

„Jsem poměrně dost unavená, poslední dny jsem stále jenom spala, protože na soustředění v Nymburce jsme dost trénovali,“ řekla Hejnová po závodě do kamer České televize. Běžela o čtyři setiny pomaleji než před dvěma lety, kdy následně v Pekingu obhájila titul mistryně světa.

„Dokázala jsem pak zvítězit za 53,50, takže si zhruba myslím, že na takový výkon mám, a když budou podmínky, tak to může být i o něco lepší. Jsem spokojená,“ dodala.

Počasí hatilo plány

Protivítr byl v Chebu poněkud problém. Nevadil snad jen Gulijevovi. Dvoustovku zdolal za 20,25, druhý Maslák měl čas 20,99 a třetí Jan Veleba 21,44.

Slovenský rekordman na 100 i 200 metrů Ján Volko si ze západu Čech odvezl také jednu výhru. Stopadesátku ovládl za 15,33, čtvrtý top čas v republice, půl sekundy před Kanaďanem Effahem.

Padl juniorský rekord

Tužba ředitele mítinku Jacka Přibáně se splnila dokonale, ukončilo se pětapadesát let čekání. V nejdelším závodě na tisíc metrů předvedli parádní podívanou reprezentanti z nedávného juniorského ME v Grossetu. Vyhrál jej Vojtěch Mlynář časem 2:23,48 a ani druhý Lukáš Symerský (2:24,04) nesmutnil. I on překonal dosavadní nejlepší výkon této kategorie, který zaběhl už v roce 1962 Miroslav Jůza (2:24,1).

Méně než půl sekundy dělilo nejlepší trojici na třístovce překážek. Tu vyhrál Michal Brož (36,24) před Janem Tesařem (36,43) a Němcem Handtem (36,71).