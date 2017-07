Atletické hvězdy na západě. Cheb se těší na Hejnovou, Masláka i Effaha

Na poslední chvíli se do Chebu, kde se začíná v 17 hodin, přihlásil Sam Effah. „Dostal jsem nabídku od manažera Zlaté tretry Alfonse Jucka, který má kontakty na jeho manažery, že by si tady rád zazávodil. Mám velkou radost, že si místo Monaka vybral Cheb. Nevím proč, ale asi jsme víc,“ raduje se ředitel chebského mítinku Jacek Přibáň.

V úterý Effah běžel stovku na Velké ceně Tábora, kde Přibáň moderoval. „Byli tam jeho dva kolegové z Kanady, cestou jsme laškovali, že jim musí říct, že Cheb je úplně fantastický, což mi slíbil,“ směje se.

Sam Effah poběží 60 a 150 metrů, které jsou vložené. „Je to kvůli němu a Jánu Volkovi, Slovákovi, jenž se stal mistrem Evropy do 23 let,“ říká Jacek Přibáň.

Dvoustovku poběží Pavel Maslák a turecký sprinter původem z Ázerbájdžánu Ramil Gulyiev, vítěz dvoustovky z letošní Diamantové ligy v Paříži a momentálně nejrychlejší bílý Evropan jak na 100, tak na 200 metrů.

Navíc Maslák by chtěl v Chebu překonat svůj vlastní český rekord v běhu na 200 metrů, který zaběhl na červnovém mistrovství republiky v Třinci, kde Přibáň také moderoval.

„Potom za mnou přišel a já mu povídám: Ale Pavle toto jsme si nedomluvili. On se diví: A co, pane Přibáň? Že ten rekord uděláš u nás. A on: Ale já ho udělám i u vás, tam jsou fantastičtí diváci, vy zařídíte počasí a vše bude v pořádku. Když bude dobré počasí, tak ho tam ti lidi dokopou,“ uvažuje Přibáň.

Účast v minulých letech také častého chebského účastníka Kima Collinse, sprintera z ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis, mistra světa na stovce, se nakonec nepodařilo zajistit.

Maslák by měl běžet i šedesátku. „Můj sen je, že by měli běžet on, Gulyiev, Effah, Volko a Jan Veleba, český rekordman na stovce,“ přeje si Jacek Přibáň.

Zuzana Hejnová půjde třístovku jako test před mistrovstvím světa v Londýně. Před čtrnácti dny v marockém Rabatu poprvé v sezoně vyhrála závod na mítinku Diamantové ligy. „Tím pochopitelně zase trochu zvýšila svoji cenu, což byla moje chyba, měl jsem uzavřít smlouvu před Diamantovou ligou. Mě s tím osobně hodně překvapila, že je na tom tak dobře,“ přiznává Přibáň.

K vidění budou i další Češi

Do Chebu přijede také například Vojtěch Mlynář, který byl pátý na ME juniorů v Itálii. „Já si osobně myslel, že bude mít medaili, ale ve finálovém běhu na 800 metrů udělal mnoho chyb. Mlynář z Ústí nad Orlicí chce u nás překonat rekord své kategorie na jeden kilometr, který od roku 1962 drží výkonem 2:24.1 Miroslav Jůza,“ informuje ředitel chebského mítinku.

Naopak na poslední chvíli nepoběží Filip Sasínek, který na letošním halovém ME v Bělehradě vybojoval bronzovou medaili v běhu na 1 500 metrů.

Disciplína 300 metrů překážek bude taky dobrá. Poběží třeba Michal Brož. „Mám radost, že se v úterý ráno přihlásil Vít Müller, mistr republiky. Tato disciplína bude hodně dobrá, na jedné straně Hejnová a tito kluci na druhé,“ dodává Jacek Přibáň.

Cheb je momentálně uprostřed atletického týdne, v úterý se konala Velká cena Tábora a v sobotu VC Nové Město nad Metují, těsně před mistrovstvím světa v Londýně. Všichni atleti jsou už v závěrečné fázi přípravy na tuto nejvýznamnější akci sezony. Vstup na atletický stadion je i díky finanční podpoře od města Cheb tradičně zdarma.