Abraham vstoupil do Velké ceny v Brně šestnáctým místem v tréninku

Obhájce titulu mistra světa v MotoGP a vedoucí závodník seriálu Španěl Marc Márguez skončil desátý. Ital Valentino Rossi, který v Brně už sedmkrát zvítězil, byl klasifikován na 14. místě s více než sekundovou ztrátou na Doviziosa.

Loni šestý Kornfeil zajel v prvním tréninku Moto3 pětadvacátý čas, když odkroužil třináct kol. Ve druhém svůj výkon zlepšil o tři sekundy, ve výsledkové listině se ale o jedno místo propadl. „Výsledek bych rozhodně nebral jako tragédii. Na největší soupeře jsem ztratil zhruba čtyři desetiny sekundy. Na suché trati tento rozdíl znamená hodně, na mokru to není tak hrozné,“ řekl novinářům Kornfeil.

Posteskl si, že v odpolední rychlejší části se mu nepodařilo chytnout někoho ze soupeřů. „Pokud jedu sám, tak jsem na rovinkách bez šance. Ve druhém tréninku se naopak soupeři vyvezli za mnou. A dostali se na umístění okolo patnáctého místa,“ uvedl Kornfeil, který své naděje upírá k sobotní kvalifikaci.

„Už by nemělo pršet, takže se pojede za zcela jiných podmínek. Mým cílem je dostat se minimálně do šesté řady na startovním roštu, což znamená umístění do osmnáctého místa. V sedmé už je to špatné, neboť není pořádně vidět na startovací světla,“ řekl Kornfeil.