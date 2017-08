Frenštátští se chystají na Světový pohár žen i skoky mužů

„Těší nás, že se do Frenštátu po dvaceti letech vrací nejvyšší skokanská letní soutěž. Poprvé v historii to je Světový pohár žen,“ řekl ředitel závodu Jan Baier. „Očekáváme, že přijedou opravdu ty nejlepší světové skokanky. Pro naše dívky to bude příležitost sbírat body potřebné k olympijské kvalifikaci, aby se poprvé probojovaly na olympijské hry.“

Ženy se utkají v pátek od 16.30 a v sobotu od 14.00 a pořadatelé už vědí, že dorazí mistryně světa Američanka Sarah Hendricksonová a čtyřnásobná vítězka Světového poháru Japonka Sara Takanašiová.

„Světový pohár mužů by byl nákladnější a ještě bychom museli vylepšit stávající areál,“ vysvětlil Jan Baier, proč pořádají závod žen, byť už několik let uvažují o letním Světovém poháru mužů.

Mužům bude patřit neděle. Od 14.00 je čeká hlavní závod Memoriálu Jiřího Rašky, který je zároveň Kontinentálním pohárem a letos poprvé bude i vrcholem Beskydského turné.

„Dohodli jsme se s polskými pořadateli na třídenní tour na můstcích ve Szczyrku, Wisle a Frenštátě,“ uvedl Jan Baier. „Skokané absolvují tři závody ve třech dnech na velikostně rozdílných můstcích.“ Ty ve Szczyrku a Frenštátě mají konstrukční bod 95, ve Wisle 130.

Závodů se zúčastní česká špička v čele s Jakubem Jandou a Romanem Koudelkou. „Jednáme také o účasti zahraničních hvězd, mimo jiné Janne Ahonena a Simona Ammanna,“ dodal ředitel Memoriálu Jiřího Rašky.