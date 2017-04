Bottas se raduje z „neskutečného“ triumfu, děkuje Mercedesu za šanci

„Je to skvělý pocit, i když trochu neskutečný. Doufám, že to je první vítězství z mnoha,“ řekl Bottas, který se vítězství dočkal v 81. závodě kariéry. „Trvalo to dlouho, ale čekání se vyplatilo,“ dodal.

Jeho nejlepšími dosavadními výsledky byla dvě druhá místa z roku 2014.

Tehdy ještě Bottas jezdil v barvách Williamsu, ve kterém o rok dřív ve formuli debutoval. Letos v lednu podepsal roční smlouvu s Mercedesem poté, co úřadující šampion Rosberg nečekaně ukončil kariéru. „V zimě jsem dostal překvapivou šanci a za to si tým zaslouží velké poděkování,“ prohlásil.

Do závodu v Soči vyrazil Bottas až ze třetího místa, ale vozům Ferrari v první řadě nevyšel start a finský pilot toho okamžitě využil. „Byl to bez debat jeden z mých nejlepších výkonů v kariéře. Mám velkou radost,“ uvedl. „Nejtěžší bylo předjíždění vozů o kolo zpět. Tam jsme hodně ztratili,“ přidal.

Bottasův náskok před Vettelem se postupně snížil až na jednu sekundu, ale k útoku se Němec nedostal. I kvůli o kolo zpět jedoucímu Felipemu Massovi z Williamsu, který čtyřnásobného mistra světa zpomalil.

„Na posledních deset kol jsem vedení zakázal jakoukoli komunikaci přes vysílačku. Pomohlo mi to soustředit se jen na řízení,“ prohlásil Bottas.

Po prvním vítězství Bottas věří, že na další už nebude čekat tak dlouho. „Vždycky jsem věděl, že mám na to dělat dobré výsledky. Nikdy jsem si nepřestal věřit,“ řekl.

„Jsem rád, že se mi to dneska potvrdilo. Je to dobrý začátek,“ poznamenal Bottas, který je s 63 body třetí v průběžném pořadí. První Vettel má 86 bodů a Bottasův týmový kolega Lewis Hamilton 73.