Motocyklový král i šašek Valentino Rossi se rve o titul. Marně?

Už je to 20 let, co se tu vlasatý klučina proháněl po trati s velkou jedničkou na kombinéze a bujaře slavil první titul mistra světa.

Tak odvázaný a bezprostřední.

Aby pak v útrobách brněnského Masarykova okruhu před novináři lámanou angličtinou vypotil: „Splnil se mi sen.“ Teď tu Valentino Rossi (38) sedí za stolem znovu. Tvář zestárla, dlouhé kadeře už jsou několik let pryč. Míří na něj desítky fotoaparátů, a jakmile zakoulí očima, spustí se salva blesků. Po boku má Viňalese, Márqueze, své dnešní soky, kteří před těmi 20 lety byli ještě prcky.

„Desátý titul by byl krásný, jestli to k němu dotáhne, bude to mazec. Ale moc to na něj nevypadá.“ Lukáš Pešek, bývalý jezdec a televizní expert

Nekoktá, plynně vypráví o tom, jak po letních prázdninách začne nedělním závodem v Brně klíčová fáze sezony, ve které chce dokráčet k titulu. K desátému, jubilejnímu, o kterém tak sní. „Vyhovuje mi, jak je šampionát vyrovnaný. Už nehrozí, že někdo odskočí o 50 bodů, protože každý víkend se může zrodit překvapení. Titul je cíl. Stejně tak i pro ostatní.“

Nejsou to slova snílka, věčného optimisty, člověka z jiné planety.

Rossi ve hře o titul je. V průběžném pořadí mu patří čtvrté místo, jenže od lídra Márqueze ho dělí jen 10 bodů, v MotoGP dost nicotný rozdíl. Je ovšem v silách matadora dostat se až na vrchol, když je kolem něj tolik mladých „rváčů“?

Karel Abraham, jeden z jezdců MotoGP, který hlavní aspiranty dobře zná, Rossiho příznivce zklame. „Nedá to, i když mu titul přeji, zasloužil by si ho. Bude to totiž boj mezi Márquezem a Viňalesem, ale rovněž se obávám, že to Maverick (Viňales) nedotáhne.“

Lukáš Pešek, který se také probil až do královské třídy MotoGP a teď působí v roli televizního experta, s Abrahamem souhlasí. „Troufám si říct, že vyhraje Márquez. Obrovsky vyspěl a nedělá stupidní chyby. A Rossi? Jeho chvíle přijde, když ostatní zaváhají. Už totiž není jezdcem, který diktuje tempo.“

Tohle není neuctivý výrok.

Ani výsměch legendě.

Spíš popis reality.

Kvůli technickým předpisům i změnám pneumatik zmizela z MotoGP dominance jedné značky, jezdce. Pryč je Rossiho (či později Márquezova) neporazitelná éra. Zatímco dřív se dvě tři kola zahřívaly gumy, teď se zostra jede od prvních sekund. Piloti riskují, často padají.

21 let uplynulo od první Rossiho výhry v MS. Stalo se tak v Brně a on přidal dalších 114.

Před pár lety by vám jeden dva karamboly sebraly ambice na titul, teď jste pořád ve hře (Márquez i Viňales už dvakrát nedojeli). A právě konzistence, vyvarování se minel je Rossiho šance, jak ukořistit titul. Ne to, že bude na trati pořád všechny porážet.

„Desátý titul by byl krásný, jestli to k němu jednou dotáhne, bude to mazec. Ale moc to nevypadá. Protože pořád rostou další skvělí jezdci. Teď je tam Viňales – letos třeba nevyhraje, ale příští rok si za tím půjde jinak. Nyní moc nepřemýšlí, netaktizuje, chce vyhrát každý závod. Ale změní se to. Stejně tak Dovizioso roste,“ všiml si Pešek.

Před 20 lety získal Rossi v Brně první titul mistra světa. Teď už jich má celkem devět.

Jenže ani v 38 letech Rossi neodchází. I příští rok má kontrakt u Yamahy s roční gáží 10 milionů dolarů. A očekává se, že ani poté konec nepřijde. I Abraham tvrdí: „Smlouvu dostane, dokud bude chtít. I kdyby tři roky jezdil špatně, tak s kontraktem mít problém nebude.“

Pešek přidává: „Yamaha ho nikdy nebude chtít pustit. I když skončí, budou dál spolupracovat. Třeba Rossi jednou postaví v MotoGP svůj tým a budou závodit právě na yamaze. Vale je jen jeden a každý s ním chce být spojený.“

Rossi je totiž milionová značka.

Grand Prix 2017 V Brně pojedou Abraham, Kornfeil a Hanika Tři čeští jezdci Karel Abraham, Jakub Kornfeil a na divokou kartu Karel Hanika zasáhnou o víkendu do Grand Prix na Masarykově okruhu. Brněnský závod je desátým pokračováním osmnáctidílného seriálu mistrovství světa. Největší vyhlídky z českých jezdců dosáhnout na bodované umístění má sedmadvacetiletý Abraham, který je v průběžné klasifikaci devatenáctý se ziskem dvaceti bodů. Pořadí MotoGP

1. M. Márquez (Šp./Honda) 129 bodů

2. M. Viňales (Šp./Yamaha) 124

3. Dovizioso (It./Ducati) 123

4. Rossi (It./Yamaha) 119

5. Pedrosa (Šp./Honda) 103

6. Zarco (Fr./Yamaha) 84

19. Abraham (Ducati) 20

Ale... V MotoGP se nedrží jen díky jménu. On neztratil zápal, motivaci. Dál v něm zůstává um génia i úsměv klauna. Dál šaškuje, na okruhu baví tisíce lidí. A že to není jen divadlo pro fanoušky, teď osobně poznal český jezdec Jakub Kornfeil. Rossiho uchvátily motorové surfy, na kterých Čech roky úspěšně závodí, a tak mu Kornfeil společně s výrobcem jeden věnovali.

„Nikdy jsem neviděl člověka, který by se půlhodiny smál v kuse. Řehtal se, zároveň se vyptával na všechny detaily. Byl na něm poznat obrovský zápal,“ líčí Kornfeil.

Takový Rossi je. Nevyprchala z něj touha, jak to poznala řada jiných výjimečných sportovců, kteří pak hledali – většinou ne tak úspěšně – nové výzvy (Schumacher, Loeb). On se přes 20 let drží ve špičce, což není jen záležitost vrozeného talentu, ale i tvrdé dřiny.

„Je vidět, že ho to pořád baví. Kdyby ne, nemakal by tak, jak maká. Při tréninku je pořád na motorce. Ale nedělal bych si iluze, že nemá žádné problémy. Každý nějaké máme, ale někdo je jen umí dobře schovat. Nikdo přece nemáme život ustlaný na růžích,“ říká Pešek.

Před sezonou Rossi vyprávěl, že touží po 10. titulu a synovi. Jenže je zatím bez partnerky, správnou ženu prý jen těžce hledá, a tak s ironií žertoval, že je zvědav, co přijde dřív.

Na syna odteď potřebuje aspoň devět měsíců. To titul se může zrodit už v listopadu.