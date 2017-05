Pech po Krumlově: Zatím je to naše maximum

Na třetího Jakeše najel Pech 39 vteřin a čtvrtý Jan Černý, s nímž sváděl vyrovnané souboje na Valašsku i na Šumavě, byl tentokrát o minutu za ním.

Český šampionát v rallye pokračuje 16. a 17. června rallye v Hustopečích.

„Snažili jsme se jet jak nejlépe umíme, všechno vyšlo tak, jak jsme si to představovali. Druhé místo je zatím maximum, čeho jsme schopni dosáhnout. Nic ale nezdáváme a budeme se dál snažit co nejvíce přiblížit tovární škodovce,“ uvedl Pech v tiskové zprávě po závodě.

Dal tak jasně najevo, že se nehodlá s tímto stavem jen tak smířit. „Musíme dál pracovat, abychom zkusili tu ztrátu na Honzu dotáhnout na nějaké minimum. Někde jsme jeli rychleji a lépe, ale těžko říct, jak moc jel Honza, když už měl náskok,“ uvědomuje si Pech, že Kopecký mohl v určitých úsecích pod dojmem jasného vedení zvolnit.

Posádce EuroOil Invelt teramu příliš nehrálo do karet ani počasí. „Nevím, po jak dlouhé době se tu jelo na suchu. Bylo to znát, je to náročné a o hodně rychlejší a víc na hraně. Bolí z toho i víc ruce a záda, protože těch horizontů je tady oproti ostatním soutěžím opravdu hodně,“ dodal sedminásobný český šampion. Sucho po oba dny bylo na tratích v okolí Českého Krumlova naposledy v roce 2012.

„Krumlov má z pozice jezdce nejhezčí, ale zároveň nejtěžší erzety ze všech českých soutěží. Obzvlášť letos, když jich byla většina pozměněna,“ vyznal se Pech z obdivu k trati a těšilo ho dobré nastavení vozu i práce celého týmu. „Nesmírně důležitý byl i přínos špionů, kteří zaznamenali změny na trati oproti tréninkům a především ve druhé etapě jich nebylo málo,“ dodal.