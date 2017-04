Pech byl se stříbrem spokojený, třikrát zajel i nejrychlejší erzetu

„Honza nám na čele opět od začátku poodjížděl,“ uznal Pech v cíli své nejoblíbenější soutěže. Ani on nemusel být nespokojený. „Druhé místo tady na Šumavě je super,“ hlásil ještě z Klatov.

I na Šumavě sváděl jezdec plzeňského EuroOil teamu souboj především s Janem Černým se Škodou Fabia R5 a zpočátku ho, stejně jako na předchozí Valašské rally, prohrával. Po prvním dnu byl Pech až třetí, i díky pětisekundové penalizaci ztrácel na druhé místo 2,3 vteřiny.

„V jednom z retardérů jsme posunuli balík slámy, byl jsem na sebe naštvaný,“ popisoval 40letý závodník a pro web autosport.cz v cíli dodal: „Musím přiznat, ač nerad, že na suchu to auto ještě neumím plně využít. Ten styl erpětek je jiný a rychlejší než to, co jsme doposud zažívali.“

Zato v sobotu lépe než jeho konkurent využil nestálé podmínky na mokré trati, v nichž nebylo vůbec jednoduché zvolit správné obutí.

„Nejvíce z toho museli mít zamotanou hlavu naši špióni – můj táta a Jarda Palivec – které jsme bombardovali dotazy, jak to na jednotlivých rychlostkách vypadá, kolik je kde vody a hlavně, co máme na auto obout,“ pochvaloval si Pech téměř rodinnou spolupráci.

Společně s Petrem Uhlem a dalšími lidmi z týmu připravovali vůz v servisní zóně v Janovicích, která byla vzdálená 60 kilometrů od měřených úseků. „Jen díky špiónům jsme si mohli dělat představu, jak to tam vypadá. Po společném uvážení se nám povedlo zvolit správný pneumatikový kompromis k podmínkám, které panovaly. Na vodě se nám s Fiestou jelo skvěle a bylo to vidět i na časech,“ doplnil sedminásobný český šampion.

V sobotu nejenže se posunul na druhé místo před Černého, ale na třech zkouškách zajel nejrychlejší čas a poprvé s fiestou tak porazil i jinak suverénního Kopeckého na tovární Škodě Fabii R5.

„Dílčí vítězství nad Honzou Kopeckým nepovažuji za významné, už na té vodě neměl kam spěchat, zatímco my jsme bojovali o druhé místo,“ nepřikládal tomu však Pech velký význam.

Přesto je to pro něho povzbuzení před dalším závodem. Tím bude 19. až 20. května atraktivní Rallye Český Krumlov.