Pech už má ford doma. Perfektní zbraň, chválí si jezdec rallye

„Máme perfektní zbraň. Lepší auto jsme si jako soukromý tým pořídit nemohli,“ nadšeně líčil Pech v rozhovoru pro MF DNES a ve tváři mu hrál spokojený úsměv.

Čtyřicetiletý pilot věří, že by opět mohl v českém šampionátu prohánět i tovární tým mladoboleslavské Škody. Plán je jasný - jinde než na domácích tratích jezdit nebude.

„Myslím, že toho bude i tak až až. Nové auto, nová sezona, do které přibyl jeden závod navíc,“ vypočítával sedminásobný český mistr, kterému bude i letos dělat navigátora jeho „dvojče“ Petr Uhel.

Můžete už teď vytyčit hlavní cíl pro první sezonu?

Chceme závodit o příčky nejvyšší, bylo by srabácké říkat něco jiného. Víme samozřejmě, že to nebude nic jednoduchého. Máme proti sobě silného, v domácích šampionátech nejtěžšího možného soupeře - tovární škodovku. Honza Kopecký má naježděno stokrát víc kilometrů než my, i tak mu chceme konkurovat. Neříkáme, že je budeme porážet, ale trápit bychom je chtěli.

Vy už jste s různými vozy začínal několikrát, k čemu byste přirovnal letošní start?

Asi k začátkům s Fordem Focusem WRC. Ani letos jsme lepší auto pořídit nemohli, máme perfektní zbraň. Teď jde jen o to přizpůsobit ji specifickým českým tratím.

Co všechno se událo od chvíle, kdy jste se rozhodl, že tuto sezonu pojedete s fordem?

Naši mechanici se přímo v Anglii podíleli na skládání toho auta, měli možnost to okoukat od továrních mechaniků. Ti je perfektně proškolili, naučili je skládat převodovku, diferáky... Teď už se tady u nás snažíme auto ideálně vyvážit, udělat geometrii podle sebe

Vy osobně jste v Anglii nebyl?

Teď ne. Byli jsme tam už na prvním setkání dva dny v prosinci, kdy jsme auto konfigurovali. Tam jsme si mohli navolit některé věci - barvu, tlumiče, jak dlouhou chceme převodovku, stabilizátory... To je podobné, jako když si normálně kupujete auto. (úsměv)

Musel to být velký zážitek, podívat se přímo do sídla Malcolma Wilsona, šéfa M-Sport.

Nebyl jsem tam poprvé. Když jsme závodili poprvé s fordem v letech 2002 až 2004, tak jsem tam byl asi třikrát. Strávil jsem tam dohromady nějaké tři týdny. Vím dobře, jak to tam funguje.

Přímo v tomhle autě už jste se svezl?

Ne, ještě ne. Ani v jiném voze R5. Teď nás navíc limituje počasí, nechceme s ním vyjet v těchto podmínkách.

Jak šel čas aneb od focusu k fiestě Ford Focus WRC Ford Focus WRC

- 2002, 2003 a 2005 mistr ČR - 2004 vicemistr ČR

- 2002, 2003 a 2005 mistr ČR - 2004 vicemistr ČR Mitsubishi Lancer Evo IX

- 2006, 2007 mistr ČR - 2008, 2009, 2010 vicemistr ČR, 2011 - 3. místo

- 2006, 2007 mistr ČR - 2008, 2009, 2010 vicemistr ČR, 2011 - 3. místo Mini Cooper Works S2000

- 2012 - 5. místo - 2013 a 2014 mistr ČR - 2015 vicemistr ČR

2012 - 5. místo - 2013 a 2014 mistr ČR - 2015 vicemistr ČR Porsche 911 GT3

- 2016 - 5. místo Pozn.: Předtím jezdila plzeňská posádka Václav Pech - Petr Uhel také s vozy Subaru Impreza (1998 - 2000) a Toyota Corolla WRC (2001 - vicemistr ČR).



Kdy se tedy poprvé chystáte do terénu?

Počítám, že tak za 14 dnů, chceme mít všechno perfektně nachystané. Aby to mělo smysl a nešlo jen o moje svezení. Teď máme základní nastavení, které by mohlo být použitelné na český mistrák, ale ještě musíme zvolit správnou tvrdost tlumičů a doladit další věci. V plánu jsou tři testy zhruba po týdnu, během nichž plánujeme najet okolo 130 kilometrů.

Není to na vás nezvykle mnoho?

Je. (smích) Ale já si teď zase musím rychle zvyknout na čtyřkolku, vždyť jsem v ní rok a půl neseděl. Potřebuju se s autem dokonale sžít, teprve pak můžeme udělat nastavení na naše cesty.

První závod mistrovství ČR, Valašská rallye, je na programu už koncem března. Je dostatek času všechno doladit?

Nikdy to není dostačující, protože my nemůžeme pořád jezdit a testovat. Musíme koukat i na životnost auta. Ono se to po dvaceti letech závodění blbě říká, ale potřebujeme nabrat zkušenosti. Všechno zažít, dostat pod kůži. Když má fotbalista nové kopačky, taky s nimi nevyběhne hned, vyzkouší je. (úsměv)

Oproti vašim předchozím vozům Mini Cooper a Porsche by ale mohlo být výhodou, že teď můžete leccos odkoukat od konkurence. Je to tak?

A nejen to. Je tady i spousta náhradních dílů, které si můžeme půjčit, to nám předtím chybělo. Už teď jsme hodně stavěli na informacích od soupeřů.

Kdo vlastně jezdí s takovým autem světové soutěže?

Hlavně Brit Elfyn Evans, který loni jezdil za tovární tým fordu a dlouho bojoval se škodovkou o první místo ve WRC2, mistrovství světa vozů R5 a S2000.