Pech si před Rallye Český Krumlov pozval i technika z Anglie

V předchozích dvou podnicích seriálu mistrovství ČR vždy podlehli jen obhájci trofeje Janu Kopeckému. Teď mají šanci tovární tým Škody motorsport potrápit potřetí, ale pozor si musí dát i na další konkurenty.

V předchozích dvou závodech sváděl Pech skvělé souboje především s Janem Černým (Škoda Fabia R5). V Krumlově navíc přibude ke kompletní české špičce několikanásobný mistr Německa Matthias Kahle (Škoda Fabia R5).

Rallye Český Krumlov Start: pátek 15.30, na výstavišti v Českých Budějovicích, už od 10.30 tam proběhne také shakedown

Na jezdce čeká celkem šestnáct rychlostních zkoušek (168 km).

Přihlášeno je 79 posádek. Nechybí ani úřadující šampion Jan Kopecký (Škoda Fabia R5)

Cíl: sobota po 17.00, Jelení zahrada v Českém Krumlově

Ani Pech v přípravě na závod nic nepodcenil, týmová fiesta R5 prošla kromě běžné přípravy i doladěním motoru. Do Čech dorazil i anglický specialista a zkoušel nastavení o něco blíže k jeho maximu. „Uvidíme až při závodě, kolik takové doladění pomůže a jestli se díky tomu zrychlíme,“ prohlásil Pech před odjezdem na jih Čech. V Českém Krumlově navíc bude podle něj více než jinde hrát větší roli ideální fungování podvozku.

„Rychlostky tady hodně mění rytmus a z rychlého asfaltu se jedním odbočením stává úzká rozbitá cestička prorostlá mechem a zase naopak. V každé situaci musíte vědět, jak se vám bude auto chovat, jinak nejde jet rychle,“ popisoval Pech. Upozornil také na velké množství skákacích horizontů. „I na nich potřebujete mít jistotu v podvozku, jak při odrazu, tak při dopadu, a skloubit všechny tyto faktory je nesmírně náročné. Mám z toho respekt, protože na testech všechno nasimulovat nejde a s fiestou jsem podobné podmínky ještě nezažil,“ doplnil plzeňský jezdec.

Pořadatelé připravili ve dvou etapách šestnáct rychlostních zkoušek. Celá soutěž má vyvrcholit velmi náročným testem Lipno. Tady má Pech osobní zkušenost z posledních ročníků. Dvakrát se tam rozhodovalo mezi ním a Kopeckým o vítězství.

„Po dvou dnech souboje o desetinky vteřiny to měla rozhodnout tato poslední erzeta. Navíc těsně před jejím startem vždy přišla průtrž mračen, což je na Krumlově také běžné. V roce 2014 udělal chybičku Honza a my slavili vítězství. Když jsme o rok později najížděli na stejný start, byla situace jako přes kopírák. Stejné počasí, stejný časový rozdíl, ale s miníkem jsme chybu v dešti udělali my a prohráli o pět vteřin,“ vzpomněl si Pech.

Jak to dopadne v Krumlově letos?