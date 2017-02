Davis nastřílel 52 bodů a vedl Západ za výhrou v Utkání hvězd NBA

Třiadvacetiletý pivot Davis je momentálně asi nejspokojenějším mužem v New Orleans: hvězda Pelicans se v domovské hale dostala k vytoužené ceně MVP exhibičního zápasu, navíc významně vylepšila historické maximum akce, dosavadním střeleckým rekordmanem byl od roku 1962 Wilt Chamberlain se 42 body.

A zdá se, že se také zlepší vyhlídky Davise na úspěch v samotné NBA: v New Orleans by se jeho spoluhráčem měl stát jiný hvězdný podkošový hráč DeMarcus Cousins.

Podle prvních zpráv se Sacramento vzdá Cousinsových služeb a spolu s Omrim Casspim ho pošle do New Orleans výměnou za svou někdejší hvězdičku Tyrekeho Evanse, nováčka Buddyho Hielda, rozehrávače Langstona Gallowaye plus za volby v prvním i druhém kole letošního draftu.

Cousins kvůli hrozbě zranění, která by výměnu znemožnila, nastoupil pouze na dvě minuty, po třech střelách za tři body (jedné úspěšné) zase usedl na lavičku.

Nejhezčí momenty z 66. Utkání hvězd NBA

Střelecké vzepětí hráčů NBA v aktuální sezoně potvrdil v Utkání hvězd také Russell Westbrook, který se k Chamberlainovu výkonu přiblížil - připsal si 41 bodů, přestože odehrál pouze 19 minut (Davis byl na hřišti 31 minut).

Třetí hvězdou vítězného Západu se pak stal Kevin Durant, nedávný Westbrookův spoluhráč z Oklahoma City. Aktuální tahoun nejlepšího týmu ligy Golden State si připsal triple-double za 21 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Východ táhl Jannis Antetokunmpo - řecký nováček akce a tahoun Milwaukee se jako člen základní pětky dostal na 30 bodů. LeBron James nastřílel symbolických 23 bodů, jeho clevelandský spoluhráč Kyrie Irving zapsal 22 bodů, 14 asistencí a sedm doskoků.