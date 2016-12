Mladé pušky se v basketbalové exhibici pomstily za předchozí porážky

dnes 19:10

V Utkání hvězd Národní basketbalové ligy vyhrály „Mladé pušky“ 141:122 a oplatily „Mazákům“ dvě předchozí porážky. Tým složený z hráčů do 28 let vládl exhibici ve zcela vyprodané děčínské hale od začátku až do konce. Nejužitečnějším hráčem byl zvolen ostravský Deshawn Painter, s 29 body nejlepší střelec utkání.

Mladíci toužili napotřetí zkušenější kolegy konečně porazit a od začátku dávali do hry mnohem více energie. Laťku vysoko nastavila i čtveřice domácích hráčů Tomáš Vyoral, Tomáš Pomikálek, Lukáš Palyza, Jakub Krakovič, kterou do základní sestavy „Mladých pušek“ vybrali fanoušci. Zahanbit se ale nenechaly ani střídající hvězdy, zejména Lamb Autrey. Ten střelou z půlky hřiště završil první čtvrtinu na 34:24 pro mladíky. Jejich náskok postupně narostl až na 25 bodů. Hráči z týmu nad 28 let vedení reprezentačním koučem Ronenem Ginzburgem sice postupně začali snižovat, zejména díky Pavlu Slezákovi, ale prohru už neodvrátili. Postaral se o to Painter, který se ve druhé půli rozstřílel a odvrátil nápor soupeře. „Mazáci“ nenavázali na předchozí výhry 126:116 a 153:113. Nejlepším smečařem byl vyhlášen Lamb Autrey. Pardubický křídelní hráč ve finále porazil domácího favorita Tomáše Pomikálka nejtěsnějším rozdílem, když si nejprve nechal nahodit míč z tribuny za košem a při druhém pokusu si sám nahodil na smeč „windmill“ neboli protočení míče před tělem. Od poroty za to dostal 37 z možných 40 bodů. V soutěži trojkařů zastínila muže stejně jako loni Karolína Elhotová a obhájila prvenství. Hráčka USK Praha a mladší sestra zkušené reprezentantky Kateřiny Elhotové, předloňské finalistky, vyhrála už úvodní kolo ziskem 17 bodů. Ve finále pak dokonce 18 body porazila vyhlášeného střelce z dálky Michala Křemena, který stihl jen 14 bodů. Elhotová přitom měla oproti loňsku k dispozici stejný časový limit jako muži. V minulém ročníku měly ženy o 15 vteřin navíc, což letos basketbalistka odmítla. V poločasové dovednostní soutěži smíšených družstev vyhrál tým složený z pardubického hráče Domineze Burnetta, hráčky Karlových Varů Karolíny Malečkové, bývalé opory Děčína Miroslava Soukupa a hráče na vozíku Michala Poláčka. Utkání hvězd české basketbalové ligy v Děčíně „Mladé pušky“ - „Mazáci“ 141:122 (34:24, 81:62, 105:90)

Nejvíce bodů: Painter 29, Palyza 26, Autrey 17, Pecka 14, Lipkins 13, Pomikálek 12 - Slezák 14, Bosák 22, Švrdlík 15, J. Houška 12, Abercrombie 11, Křemen, Marko a P. Houška po 10.