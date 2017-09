Chci se pokusit o český rekord, říká Vrabcová před půlmaratonem v Ústí

Na severu Čech by chtěla svůj osobní rekord vylepšit alespoň o pět sekund potřebných k posunu do čela tuzemských historických tabulek.

Půlmaraton v Ústí nad Labem startuje v sobotu v 15:00.

„Před ústeckým závodem poprvé otevřeně říkám, že se chci o národní rekord pokusit. Po sobotní Grand Prix to sice trošičku odnesla noha, ale nic mě nelimituje, věřím, že na ten čas mám a udělám pro to maximum. V Ústí je trošičku těžší trať, ale budu mít takřka domácí atmosféru a strašně se na to těším,“ uvedla Vrabcová-Nývltová v tiskové zprávě.

Favoritkou ženského závodu bude Keňanka závodící v bahrajnských barvách Violah Jepchumbaová, která je časem 1:05:22 z jarního závodu v Praze pátou nejrychlejší půlmaratonkyní historie.

Mezi muži bude vítězství obhajovat Keňan Barselius Kipyego, který loni časem 59:15 vytvořil v Ústí nad Labem traťový rekord. Na startu budou také další tři vytrvalci s osobním rekordem pod hodinu. Týden po sobotní Grand Prix poběží nejlepší český vytrvalec Jiří Homoláč.