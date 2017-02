Cíl jsme nesplnili, tak teď musíme vyhrát skupinu A2, velí Hrubý

„Náš jasně daný cíl byl postup do skupiny A1. Měli jsme to dobře rozehrané, bohužel jsme ale nezvládli zápasy v Jindřichově Hradci a doma s USK Praha. Bereme to jako nedosažení cíle, ale sezona nekončí. Teď jdeme vyhrát skupinu A2 a postoupit ze sedmého místa do play-off,“ velí Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety.

Proč se vám nepovedlo postoupit přímo?

Těch důvodů je víc. Jedním z faktorů jsou zranění hráčů, Pavel Bosák za celou sezonu neodtrénoval víc než 14 dnů, Luka Igrutinovič si udělal výron a byl měsíc pryč. I Michal Šotnar byl na operaci s nohou a taky měsíc a půl chyběl, takže nám ten osud trochu házel klacky pod nohy. Ale na to se nedá vymlouvat. I tak jsme měli do A1 postoupit, bylo to v našich rukou. Nestalo se, ale jdeme dál.

Je pro vás velké zklamání, že musíte o postup bojovat v A2?

To je, ale jsme teprve v půlce sezony. Ona i skupina A2 má nějaké své výhody. Jsou tam hratelnější soupeři, takže budeme mít více výher. Atraktivita pro diváky bude velká, protože ty výhry prostě musíme urvat. Do A2 jdeme jako favorité, nechci se pasovat do žádné jiné role. Jasně, Svitavy i další týmy posílily, ale i tak bychom měli domácí prostředí uhájit a postoupit do play-off jako vítězové skupiny.

Po skvělém vstupu do sezony se trochu přestalo dařit vašemu klíčovému hráči Ladislavu Peckovi. Byl i to důvod, proč Sluneta nepostoupila do elitní šestky NBL?

Je to jeden z faktorů. Láďa samozřejmě pořád patří mezí základní kameny našeho týmu, ale každý hráč má útlum. Kdyby ne, byl by jinde než v Ústí. Ale myslím si, že Láďův čas ještě přijde, pracujeme na tom. Mluví s ním trenér Pištěcký, mluvím s ním já, určitě to zlomí. A bude to zase tak jako na začátku sezony.

Přestalo se Peckovi dařit i proto, že kolem sebe neměl ty zraněné spoluhráče?

Nemyslím. U Ládi je to jen o hlavě. Přístup k tréninku i k zápasu má dobrý, nicméně ho dokáže rozhodit třeba první neproměněná šestka. Na tom musíme zapracovat.

Základní část NBL zakončíte v sobotu derby zápasem v Děčíně. Co od něj čekáte?

Je to vždy specifický zápas, bývá vyprodáno u nás i u nich. Děčín hraje velice dobře, je v roli favorita. Ale my zkusíme překvapit.

Tím, že jste nepostoupili do A1, a tudíž už nemůžete skončit šestí, jste pravděpodobně zase přišli o možnost zahrát si s Děčínem čtvrtfinále NBL.

Je to dlouhodobě moje soukromé přání, už asi třetí či čtvrtou sezonu se to nedaří. Ale já doufám, že se to někdy v brzké době povede a vyprodáme zimáky v Děčíně i v Ústí. Teď ale musíme zabojovat hlavně o to sedmé místo a postup do play-off. Kdybychom se dostali do A1, mohli jsme mít relativní klid, v A2 se to bude mlít, zápasy budou mít náboj, pro diváky to bude hodně atraktivní. A2 bude vyrovnaná, ale my ji chceme vyhrát!

Plánujete ještě nějaký pohyb v kádru?

Už ne. Přišel Thompson a s ním jsme velice spokojení, zvládá tu roli dobře. Když bude Šotnar zdravý, tak spolu tvoří jednu z lepších rozehrávačských dvojic v lize. Uvidíme ještě, jak se prosadí James Carlton, který je tady na zkoušce. Zda zůstane, to se rozhodneme právě až po zápase s Děčínem.